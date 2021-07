Réveil de la mousson proche ; pourrait couvrir le reste du Pendjab, de l’Haryana et de Delhi d’ici jeudi

in

Dans ses prévisions pour juillet, le bureau météorologique avait déclaré que l’Inde dans son ensemble connaîtrait de bonnes précipitations.

La mousson du sud-ouest devrait reprendre progressivement sur la péninsule sud, y compris la côte ouest et le centre-est de l’Inde adjacente, à partir de mercredi, selon les directives du modèle de prévision météorologique numérique du Département météorologique indien. susceptible de s’établir progressivement sur certaines parties de l’est de l’Inde à partir de jeudi. Il est susceptible de se propager dans le nord-ouest de l’Inde et de couvrir le Pendjab et le nord de l’Haryana d’ici samedi.

Le département du Met a déclaré que la mousson du sud-ouest pourrait s’étendre sur les parties restantes de l’ouest de l’Uttar Pradesh, certaines autres parties du Pendjab, de l’Haryana, du Rajasthan et de Delhi vers samedi. Le système météorologique est très susceptible d’augmenter l’activité des précipitations sur le nord-ouest et le centre de l’Inde à partir de samedi.

Dans ses prévisions pour juillet, le bureau météorologique avait déclaré que l’Inde dans son ensemble connaîtrait de bonnes précipitations. Cependant, les précipitations dans certaines parties du nord de l’Inde, de la péninsule du sud, du centre, de l’est et du nord-est de l’Inde pourraient être normales à inférieures à la normale, a déclaré le département Met. L’absence de système météorologique a rendu défavorable la progression du courant de mousson aujourd’hui. La limite nord de la mousson sud-ouest passe actuellement par Aligarh, Meerut, Ambala et Amritsar, a indiqué l’IMD.

Les précipitations en Inde devraient représenter 101% de la moyenne à long terme cette année, a déclaré le département Met, tout en améliorant ses prévisions précédentes. Il constate que la mousson est bien répartie et a déclaré que la plupart des régions de l’Inde recevraient des précipitations moyennes à supérieures à la moyenne en 2021.

