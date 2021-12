Réveil du cloud : la panne d’Amazon Web Services illustre les pièges de l’infrastructure en ligne

Bigstock Photo / klevo

Amazon Web Services est l’un des plus grands succès des entreprises et de la technologie modernes, tirant parti de son avantage de premier arrivé dans le cloud public pour doter les entreprises de capacités qu’elles ne pourraient pas développer par elles-mêmes, et créant une entreprise lucrative pour elle-même dans le processus .

Ce n’était certainement pas si rêveur mardi.

Les pannes ne sont pas nouvelles, et ce n’était pas le pire que nous ayons vu, mais le problème rencontré par la région AWS US-EAST-1 largement utilisée était remarquable par son impact généralisé, illustrant la portée extraordinaire du cloud.

Il ne s’agissait pas seulement de sites Web en baisse. Les day traders ne pouvaient pas trader. Les joueurs ne pouvaient pas jouer. Adele ne pouvait pas vendre de billets pour sa prochaine tournée, pour l’amour de Dieu.

Les retombées étaient apparentes partout où vous regardiez, des kiosques McDonald’s aux branchements Tinder aux podcasts NPR. La startup de Seattle Intelus a eu la malchance de lancer sa société mardi matin, avec un site web hébergé sur AWS.

Amazon lui-même était loin d’être à l’abri des défis. Les employés de l’entreprise n’ont pas pu utiliser son application de communication Chime sur leurs ordinateurs pendant plusieurs heures. Amazon Music n’était pas disponible pour de nombreux utilisateurs. Les résultats des tests COVID-19 n’étaient pas accessibles pendant des heures via le service de test postal de l’entreprise.

Les clients de la filiale Ring de l’entreprise ont été coupés de leurs caméras.

Ça s’est empiré. Dans le cœur de l’activité de commerce électronique de l’entreprise, les pages de produits ne se chargeaient pas et les commandes ne passaient pas. Les clients ne pouvaient pas commander de produits d’épicerie. Les chauffeurs-livreurs ont chanté au karaoké et sont finalement rentrés chez eux le lendemain de la rupture de leurs liens avec l’application qui coordonne leurs livraisons.

Cela n’aurait pas pu arriver à un pire moment pour Amazon, pendant une période de vacances qui était déjà mise à l’épreuve par les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement.

Tout cela conduit à une question évidente : le monde est-il devenu trop dépendant du cloud d’Amazon ?

« Je pense que oui », a déclaré Corey Quinn, économiste en chef du cloud chez The Duckbill Group, lorsque j’ai posé cette question dans un message direct sur Twitter mardi soir. Il a souligné que cela aurait pu être bien pire : « Une panne totale de cette région (pas celle partielle que nous avons vue aujourd’hui) signifie un événement économique massif. »

Quinn a développé ses réflexions dans un fil Twitter qui mérite d’être lu en entier.

Pour être explicite, je ne pense pas qu’AWS ait fait quelque chose de mal ici. C’est le résultat final naturel de leur succès à grande échelle. – Corey Quinn (@QuinnyPig) 8 décembre 2021

Ce qui peut être fait? Qu’est-il arrivé à la redondance?

Dans un article sur la panne d’AWS, l’analyste principal de Forrester, Brent Ellis, a présenté une stratégie aux entreprises pour minimiser leur vulnérabilité. Une partie de son conseil : « Diversifiez vos risques en créant des applications et des services qui peuvent être transférés automatiquement entre plusieurs fournisseurs de cloud ou une infrastructure privée lorsqu’un service échoue. »

En termes de solution plus large à la dépendance du monde à AWS, il n’y a peut-être pas de réponses claires à ce stade, mais comme le note Quinn, ce sont des questions importantes à poser.

En fin de compte, la solution pourrait venir d’Amazon lui-même, et avec l’ancien chef d’AWS Andy Jassy à la tête de l’entreprise, Amazon devrait être mieux placé que jamais pour relever ce défi.