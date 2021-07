Réveil intelligent Xiaomi avec lumière, capteur d’humidité et plus

Ce n’est pas la première fois que la firme pékinoise lance un produit de ce type, mais le nouveau Réveil intelligent Xiaomi Il se distingue par son arrivée sur le marché à un prix de démolition : il ne dépasse pas 8 euros. Comme à son habitude, le géant chinois a opté pour sa propre plateforme de financement collectif pour lancer un produit IoT qui déferle en termes de réservations. Et, vu ses caractéristiques techniques, les raisons ne manquent pas.

Voici le nouveau réveil intelligent Xiaomi : capteur de température, d’humidité et bien plus encore

Sur le plan esthétique, on ne trouve pas de réveil intelligent au design très traditionnel. Ses dimensions de 80,3 x 41 x 83 mm, en font un produit confortable et maniable. De plus, il ne dépasse pas 100 grammes en poids, c’est donc un gadget que vous pouvez emporter où vous voulez. Mais, la chose la plus curieuse est qu’il a une base en caoutchouc. Le motif? Il offre une sensation de pression vraiment confortable, ce qui rend son utilisation pour éteindre votre alarme pas du tout ennuyeuse. Sans aucun doute, l’un des meilleurs accessoires Xiaomi que vous trouverez

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de ces lignes, le nouveau Le réveil intelligent Xiaomi intègre un capteur suisse Sensirion. Cela se traduit par une mesure de température et d’humidité assez précise. Et attention, si cela ne vous semble pas suffisant, sachez que si vous appuyez sur le réveil, un rétro-éclairage s’activera, que vous pourrez utiliser pour éclairer légèrement une pièce. De plus, vous pouvez configurer cette lumière pour que la luminosité soit progressivement réduite. Par exemple, vous pouvez faire entre 22 heures et 7 heures du matin, la lumière est réduite de 50 pour cent. Vous pouvez également programmer cet appareil pour que la lumière soit allumée pendant une période de temps spécifiée, par exemple 30 secondes.

Comment pourrait-il en être autrement, le nouveau réveil intelligent de Xiaomi est compatible avec Mijia, L’outil de gestion des appareils intelligents de Xiaomi. De cette façon, grâce à son application, vous pouvez configurer jusqu’à 16 alarmes différentes, en pouvant modifier différentes options dans chacune d’elles, en ajoutant des tonalités personnalisées, en ajustant le volume ou en activant un mode de répétition.

Pas assez pour vous ? Eh bien, vous savez que ce réveil intelligent Xiaomi peut également être lien vers d’autres appareils de la marque asiatique. Et c’est beaucoup plus utile que vous ne le pensez. Plus que tout car vous pouvez configurer ce curieux appareil pour activer certaines actions en fonction de vos besoins. Est-ce que ça descend à des températures inférieures à 20 degrés? Eh bien, ce gadget allumera automatiquement le chauffage.

Concernant le prix de ce nouveau Réveil intelligent Xiaomi, La firme nous a surpris avec un prix dérisoire : vous pouvez l’acheter pour seulement 59 yuans, moins de 8 euros pour changer. Un chiffre qui vous fait n’avoir aucune excuse pour ne pas en obtenir un. Et, même s’il est fort probable qu’il ne quittera pas le marché chinois, il vaudra la peine de rechercher des fournisseurs externes qui vendent ce nouveau gadget intelligent de la firme chinoise.