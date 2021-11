Réveil: UP occupe le devant de la scène alors que les résultats du sondage laissent le BJP secoué

L’État est témoin d’une blitzkrieg de visites de hauts dirigeants, dont le Premier ministre Narendra Modi, le chef du parti JP Nadda et le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah.

La perte du parti Bharatiya Janata de sièges cruciaux lors des élections partielles récemment organisées semble avoir sonné l’alarme pour le parti au pouvoir, les hauts dirigeants se précipitant désormais vers l’Uttar Pradesh, où des élections sont prévues dans les 3 prochaines années. 4 mois. Il y a une compréhension claire au sein du BJP que la route vers l’élection de Narendra Modi en tant que Premier ministre passe par UP et une victoire ici pourrait avoir des ramifications importantes dans les élections de Lok Sabha en 2024.

Désespéré de conserver le pouvoir dans cet État politiquement crucial, le BJP cherche à déployer toutes ses forces dans les élections à l’Assemblée de l’UP. L’État est témoin d’une blitzkrieg de visites de hauts dirigeants, dont le Premier ministre Narendra Modi, le chef du parti JP Nadda et le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah.

Parallèlement, plusieurs projets sont prévus pour la pose de fondations ou l’inauguration, notamment l’autoroute Ganga, l’unité Brahmos à Lucknow, l’aéroport Jewar à Gautam Buddh Nagar et Film City. Plusieurs autres projets devraient également être lancés comme Purvanchal Expressway, Bundelkhand, AIIMS et la société d’engrais et AIIMS à Gorakhpur et dans le couloir de Kashi Vishwanath.

Bien que le parti n’ait officiellement mis en évidence aucune raison spécifique pour laquelle les hauts dirigeants du parti se concentrent sur l’Uttar Pradesh, une conclusion peut être tirée des récents résultats du sondage, qui semblent avoir sonné l’alarme dans les hauts dirigeants du BJP.

Les résultats du bypoll inquiètent le BJP

Le parti du safran et ses alliés ont fait table rase dans le nord-est, remportant les neuf sièges et remportant le siège du Lok Sabha à Khandawa du Madhya Pradesh. Mais en même temps, il a subi un revers majeur aux mains du Congrès de l’Himachal Pradesh, du Karnataka et du Rajasthan.

Dans le décompte final, le BJP a obtenu sept sièges à l’Assemblée tandis que ses alliés JD (U) en ont remporté deux (Bihar), Parti libéral du peuple uni – deux (Assam), MNF – un (Mizoram) et NPP – deux (Meghalaya). L’allié de NPP, l’UDP, a également obtenu un seul siège. Le Congrès a remporté huit sièges, TMC quatre, YSRC un et INLD un siège. Un siège de Lok Sabha chacun a été mis en sac par le Congrès, Shiv Sena et le BJP.

Pour le BJP, les signaux d’alarme sont venus de l’Himachal Pradesh où le Congrès a arraché le siège de Mandi Lok Sabha et le siège de l’Assemblée de Jubbal. Il a également conservé les sièges de l’Assemblée Arki et Fatehpur. Au Rajasthan, le Congrès a remporté les deux sièges – Dhariawad et Vallabh Nagar tandis que la part des voix du BJP a encore baissé.

Ce qui a encore plus frotté les blessures du BJP, c’est le Congrès de Trinamool qui a arraché les quatre sièges de l’Assemblée au Bengale occidental. Parallèlement à ces revers, le BJP a également perdu le siège de Dadra et Nagar Haveli Lok Sabha au profit du Shiv Sena.

Les résultats des sondages « dissimulent plus qu’ils ne révèlent »

Donnant un aperçu des résultats du sondage, l’analyste politique et commentateur Amitabh Tiwari a déclaré à FinancialExpress.com que les données statistiques du résultat « cachent plus qu’elles ne révèlent ».

« En termes de nombre de sièges, la part du BJP est passée de six à sept et celle du Congrès de 10 à huit », a déclaré Tiwari.

Il a également souligné comment le facteur de sympathie fonctionnait pour les partis puisque Pratibha Singh du Congrès, épouse de l’ancien ministre en chef Virbhadra Singh, décédé en juillet, a remporté le siège de Mandi Lok Sabha tandis que le candidat de Shiv Sena Kalaben Delkar, épouse de l’ancien député indépendant Mohan Delkar dont la mort a nécessité l’élection partielle, a remporté le siège de Dadra et Nagar Haveli Lok Sabha.

Expliquant la justification du report des voix pour les deux partis, Tiwari l’a attribué à un «facteur anti-titulaire» qui s’est accumulé au niveau local. « La colère contre le titulaire est assez évidente d’après les données. Le BJP a perdu tous ses sièges, le Congrès a également perdu un nombre similaire de sièges. »

Il a en outre estimé que les gens avaient tenu le « premier point de contact » (les députés et les partis régionaux) responsable de la mauvaise gestion de la situation du COVID-19 et de problèmes tels que l’inflation et le chômage.

«C’est la raison pour laquelle 90 à 100 députés du BJP vont être modifiés. La raison derrière cela est que l’anti-fonctionnement local est endémique parce que Modi a réussi à rejeter la responsabilité de la mauvaise gestion de COVID sur les CM et les représentants locaux. »

Il a dit que c’est un processus habituel pour un parti de changer 25 à 45 pour cent de représentants locaux. « Pour le BJP, il a compris que l’anti-fonctionnement local est endémique et donc la décision de nier le problème. »

Le BJP minimise les résultats des sondages, le Congrès ravi

Le BJP, pour sa part, continue de minimiser les résultats des sondages, affirmant qu’il n’aurait aucune incidence sur les sondages de l’assemblée UP, où il est confiant de revendiquer une grande victoire.

« Le BJP n’a rien à craindre en ce qui concerne les résultats du bypoll. Mais oui, nous devrons surveiller en gardant à l’esprit le résultat à Himachal, c’est pourquoi les électeurs ont été distraits là-bas », a déclaré à FinancialExpress.com le député BJP de Meerut Rajendra Agrawal.

Cependant, un Congrès exalté est convaincu que cela aura également un impact considérable sur les sondages UP. «Je pense que cela aura un impact très fort sur les résultats de l’UP. Je pense que dans UP, ce sera une histoire qui sera contre ce gouvernement parce que les gens n’ont pas oublié les cicatrices de la deuxième vague, ils ont encore l’image des corps flottant sur le Gange, et les longues files d’attente de ceux qui attendent d’être brûlé. Et pas seulement cela, il y a eu une énorme accusation du gouvernement par le seul BJP », a déclaré le porte-parole du Congrès Anshul Avijit à FinancialExpress.com.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.