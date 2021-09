Réveillez la riposte ! Les lois sur l’égalité pourraient changer afin que les universités ne puissent pas interdire les orateurs publics | Royaume-Uni | Nouvelles

Les ministres seraient en train d’examiner les propositions du groupe de réflexion Policy Exchange pour lutter contre l’absence de plate-forme. Les changements obligeraient les organismes publics à promouvoir la « diversité des opinions politiques » et à protéger les personnes ayant des opinions qui pourraient être « incompatibles » avec la majorité.

Cette décision intervient après des controverses qui ont vu les universités utiliser la législation sur l’égalité pour des orateurs controversés sans plate-forme.

Un nouveau rapport de Policy Exchange suggère qu’il est temps de revoir la loi sur l’égalité, entrée en vigueur en 2010.

Le journal a déclaré que les interdictions par les universités d’orateurs controversés peuvent être liées au devoir d’égalité du secteur public.

Le devoir d’égalité exige des organismes publics qu’ils éliminent la discrimination et fassent progresser l’égalité.

Paul Yowell, membre de l’Oriel College et professeur agrégé à la Faculté de droit de l’Université d’Oxford, auteur du rapport, a déclaré : « Lorsque le devoir d’égalité du secteur public est compris et appliqué de cette manière, il a le potentiel de promouvoir conformité idéologique plutôt qu’une véritable diversité dans des contextes tels que le recrutement et l’éducation.

« Le point de vue selon lequel l’égalité exige l’exclusion des points de vue qui peuvent offenser ou gêner est corrosif pour la mission des universités d’éduquer les étudiants à considérer et à débattre, et à tester par l’argumentation, un large éventail d’idées et de théories. »

Le rapport de Policy Exchange recommandait de modifier l’obligation de préciser que l’égalité « exige la tolérance des opinions politiques et des visions du monde religieuses et philosophiques différentes, et qu’une marque d’une institution saine est la diversité de ces opinions et visions du monde ».

Il a ajouté : « En particulier dans les établissements d’enseignement et les professions, une telle diversité doit être valorisée. L’uniformité d’opinion et une atmosphère qui étouffe, marginalise ou décourage les opinions divergentes doivent être évitées.

Dans un avant-propos du rapport, l’ancien ministre de la Justice Lord Faulks a déclaré : de telles opinions être.

« Rien de tout cela ne devrait être controversé pour ceux qui ont fait la promotion de la loi.

« Il a identifié un certain nombre de façons dont la législation devrait être modifiée afin que les véritables intentions de la loi puissent être protégées plutôt que subverties par ceux qui, tout en défendant la diversité, présentent une vision plutôt étroite des opinions qui méritent une protection en vertu de la Acte.”