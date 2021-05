Réveillez-vous au Brexit! Rees-Mogg dit aux députés qu’il est maintenant temps de légiférer après leur évasion de l’UE | Politique | Nouvelles

Dans un appel passionné avant l’ouverture officielle du Parlement de demain, le leader des Communes a déclaré que trop de députés n’avaient pas reconnu qu’ils avaient repris le contrôle du processus législatif du pays à Bruxelles. Il les avertit de cesser de traiter le Parlement comme un atelier de discussion et de se concentrer plutôt sur de nouvelles mesures pour améliorer la Grande-Bretagne. M. Rees-Mogg livre son plaidoyer aux députés dans un épisode de son podcast régulier Why Parliament Works qui sera publié en ligne plus tard cette semaine.

Le ministre du Cabinet affirme que les députés ont «passé trop de temps sur les débats généraux et trop peu de temps sur la législation» ces dernières années.

«Maintenant que tous ces pouvoirs sont revenus de Bruxelles, les députés peuvent et devraient être beaucoup plus sensibles à leurs électeurs sur toutes sortes de choses», a déclaré le leader des Communes dans une interview avec Lord Hannan, son homologue tory eurosceptique.

M. Rees-Mogg ajoute: «Nous pouvons faire une vaste gamme de choses individuellement mineures que nous ne pouvions pas faire parce qu’elles ont été décidées par l’Union européenne.

«Il y a des dizaines et des dizaines, sinon des centaines et des centaines de ce genre de petites choses, les petits inconvénients de la vie, que nous ne pouvons pas traiter, en plus des grands problèmes politiques, les frontières, le commerce, qui sont désormais de notre compétence exclusive. , pas celle de l’UE.

«Quel changement par rapport à l’avance, lorsque les députés haussaient simplement les épaules.»

M. Rees-Mogg a rappelé avoir dû dire à ses électeurs que le gouvernement n’était pas en mesure de modifier les règles impopulaires imposées par Bruxelles.

«Je ne peux plus me cacher derrière l’Union européenne», dit-il.

«Il y a des signes prometteurs d’un changement de direction, mais il reste encore beaucoup à faire.

«Nous commençons à utiliser les nouvelles libertés. Pourquoi? Parce que nos électeurs le veulent. Vous voyez, c’est merveilleux. C’est tellement excitant d’être un politicien à cette époque.

«La démocratie directe a pour effet de nous encourager à utiliser nos libertés. Mais le Parlement verra qu’il peut également utiliser ses libertés. »

M. Rees-Mogg a également déclaré que les Britanniques devraient être fiers de la manière dont Westminster peut répondre à leurs opinions d’une manière que Bruxelles ne pourrait pas.

«Contrairement à eux, nous avons une démocratie directe; que je ne pense pas que vous voyez de la même manière dans d’autres pays et que vous ne voyez certainement pas dans l’Union européenne.

«Le problème avec l’UE est qu’elle ne répond tout simplement pas aux préoccupations des citoyens», déclare M. Rees-Mogg.

L’un des «grands échecs» de l’UE est la difficulté de modifier ses lois une fois qu’elles ont été introduites, a déclaré le ministre.

«En fait, cela explique en grande partie pourquoi cela n’a tout simplement pas fonctionné.

«Je pense que lorsque vous regardez notre expérience difficile dans l’Union européenne, cette compréhension différente du droit était fondamentale pour elle parce que l’État européen est la loi – c’est la forme de droit la plus élevée.

«C’est à leurs yeux la forme de loi la plus noble, et rien ne peut être au-dessus alors que dans notre pays, tout le monde est égal devant la loi, y compris l’État», dit-il.

Il conclut: «Heureusement, il y a des signes que le Parlement s’améliore dans son travail de contrôle.

«Je remarque également le début d’un meilleur examen minutieux dans l’une ou l’autre Chambre, que les gens reconnaissent qu’ils peuvent arrêter quelque chose, ils peuvent le rejeter. Et c’est évidemment ce que veut dire le Parlement

«Je pense que la structure de notre Parlement va repousser pour prendre en charge cela.

«Et j’espère vraiment que cela se produira aussi parce que j’ai le sentiment que nous avons passé trop de temps sur les débats généraux et trop peu de temps sur la législation.»