Réveillon du Nouvel An 2022 EN DIRECT: L’Australie est prête pour des feux d’artifice éblouissants dans une chaleur étouffante de 26 ° C | Monde | Des nouvelles

C’est le plus fort de l’été en Australie et les spectateurs profiteront des feux d’artifice tout en se prélassant dans une chaleur de 26°C. Ailleurs dans le monde, de nombreuses célébrations du Nouvel An ont été annulées, comme le célèbre feu d’artifice au bord de la rivière à Londres, qui a été annulé pour la deuxième année consécutive, en raison de la propagation rapide de la variante Omicron du coronavirus. Boris Johnson a déclaré qu’il pensait que « tout le monde devrait profiter du Nouvel An », mais qu’il devrait être raisonnable et le faire avec prudence.

