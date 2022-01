Révélation de la liste de l’Excelsior 2022 de New York

Le New York Excelsior dévoile son roster 2022.

New York Excelsior a publié ce qui sera probablement la dernière révélation de la liste de 2022. La liste minimale de cinq joueurs est jusqu’à présent composée de quatre vétérans et d’une recrue. Cette recrue est bien sûr Min-jae « Kellan » Kim. Kellan vient de Korean Contenders où il a maintenant terminé deuxième du championnat coréen Contenders avec Talon Esports. Les trois autres joueurs qui ont rejoint le vétéran d’un an de NYXL Young-woo « Flora » Kim sont tous des vétérans de la ligue.

Flore

Young-woo « Flora » Kim est le hitscan des recrues de 2021 qui a mis la division Est sous surveillance la saison dernière. Il a souvent été le joueur qui a changé la donne, mais n’a pas réussi à cause de la tentative de New York de se concentrer sur le jeu macro (en équipe) bien plus que sur le micro (individuel). New York le gardant pour une autre saison montre qu’ils reconnaissent son importance pour l’équipe ; et les joueurs qui le rejoignent sont probablement un système de soutien pour permettre son jeu.

Yaki

Jun-ki « Yaki » Kim est un joueur de Projectile DPS dont beaucoup oublient qu’il a de l’expérience avec l’organisation NYXL. Pendant la moitié de 2019, Yaki a joué dans les Contenders d’Amérique du Nord sur la liste XL2 – XL2 étant l’équipe de l’académie Contenders pour l’Excelsior de New York. Au cours des saisons 2020 et 2021, Yaki a joué sur le Florida Mayhem aux côtés du favori des fans de Floride, Sang-bum « BQB » Lee. Jouer aux côtés de Flora signifie que New York est doté d’une éventuelle ligne DPS de niveau All-Star.

Kellan

Min-jae « Kellan » Kim est un joueur de char principal bien connu dans Contenders Korea. Il est connu pour son niveau de jeu élevé sur les deux chars principaux les plus joués dans Overwatch compétitif ; Reinhardt et Winston. NYXL a eu tendance à lancer des réservoirs principaux flexibles sur ces deux héros au moins. Dong-gyu « Mano Kim et Gyeong-mu « Yakpung » Jo sont tous deux d’anciens joueurs de NYXL Main Tank capables de jouer les quatre héros typiques de Main Tank.

Il n’est pas surprenant qu’ils veuillent un joueur de char pouvant jouer les deux chars principaux les plus courants. Mais Kellan n’est pas connu pour jouer beaucoup à Orisa, à Wrecking Ball ou à tout autre héros de Off Tank. Dans la nouvelle méta solo de Tank, un joueur strictement Reinhardt/Winston le coupera-t-il ? Il est toujours possible qu’Excelsior envisage de recruter un autre joueur de Tank ou d’entraîner Kellan sur Orisa et Wrecking Ball, mais jusqu’à présent, c’est inconnu.

Gangnamjin

L’ancien Mayhem Flex Support Nam-jin « Gangnamjin » Kang rejoint Yaki à New York depuis la Floride. Gangnamjin est un joueur difficile à évaluer. Son talent individuel est passable, et parfois impressionnant, mais par rapport à d’autres joueurs dans son rôle, il a fourni des performances moins qu’exemplaires au sein de son équipe la saison dernière. Non seulement il s’attend à aider New York à retrouver son ancienne gloire, mais il doit également remplacer le capitaine de l’équipe 2021 et vétéran de quatre ans d’Excelsior Seonghyun « JJoNak » Bang.

JJoNak est connu pour beaucoup de choses ; notamment en étant le tout premier champion de l’Overwatch League, le support Flex le plus talentueux de tous les temps et certains des plus grands joueurs de l’histoire de l’Overwatch League. Alors, comment peut-on s’attendre à ce que Gangnamjin remplisse la peau d’un joueur aussi incroyable ? En donnant l’autre chaussure à un autre joueur.

Myunb0ng

Sang-min « Myunb0ng » Seo est un vétéran de deux ans qui a joué deux saisons avec le soulèvement de Boston. Le contraire de Gangnamjin ; Myunb0ng était un joueur qui s’est démarqué dans une équipe aux performances généralement faibles. La chose un peu étrange à propos de le prendre aux côtés de Gangnamjin est que les deux jouent le même rôle et les mêmes héros.

Bien qu’il soit étrange qu’il n’y ait pas de joueur de soutien principal sur la liste, ils ne sont pas la seule équipe à constituer une liste de cette façon. Le fait d’avoir deux supports Flex donne à ces deux joueurs la possibilité de partager des conseils et des informations qui peuvent combler les lacunes qui feront d’eux des joueurs mieux classés.

Votre Excelsior de New York

Nous pouvons probablement nous attendre à ce qu’Overwatch 2 lance une méta hyper offensive, utilisant le DPS et les supports pour faire face à la plupart des dégâts ; voyant que les Supports Flex sont le type de Support sur lequel parier cette saison à venir. Ce sera passionnant de voir quel joueur de support choisira quels héros de support principal lorsque de nouvelles métas évolueront dans Overwatch 2.

En dehors de cela, nous verrons si Flora est conservée dans l’équipe pour son talent individuel – ou simplement pour occuper une place en tant que doué de dégâts dans une méta hyper-offensive. Enfin, la variable la plus inconnue est Kellan. Il n’est peut-être pas le plus complet et il n’a peut-être pas d’expérience dans l’Overwatch League, mais heureusement pour lui, il commence sur un pied d’égalité. Un nouveau jeu avec un seul tank dans l’alignement signifie que c’est à lui de déterminer sa place en tant que chef d’équipe.

Le NYXL de cette année n’est pas plus certain que celui de l’année dernière, ce qui signifie que cette équipe pourrait être partie pour un tour de montagnes russes très excitant et à haute énergie. Équipe de championnat ou non, c’est une équipe que tout le monde aura plaisir à regarder au fur et à mesure qu’elle évolue.