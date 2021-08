Révélation des statistiques sur la saison 2021 de chaque pilote de F1 jusqu’à présent · .

Quels pilotes font des merveilles dans un équipement inférieur à la normale ? Qui a fini le dernier plus que n’importe qui d’autre ? Voici 20 statistiques révélatrices sur leurs performances jusqu’à présent.

Lewis Hamilton Bien que le résultat de Hamilton en Hongrie signifie qu’il mène désormais le championnat, il n’a pas mené le plus de tours cette année. Une seule fois au cours des 12 dernières années, un pilote qui n’a pas mené le plus de tours a remporté le titre – Nico Rosberg en 2016Valtteri Bottas Soulignant la diminution de la compétitivité de Mercedes par rapport aux dernières saisons, Bottas ne se classe que sixième en termes de tours menés, derrière son coéquipier, les pilotes Red Bull, Charles Leclerc et Esteban OconMax Verstappen Verstappen a mené le plus grand nombre de tours de tous les pilotes cette année – 403, plus de trois fois plus que Hamilton – y compris chaque tour des deux courses au Red Bull RingSergio Perez Perez a mené son coéquipier en piste pendant seulement 4,5% des tours où les deux voitures circulaient, le plus bas de tous les pilotes. Chaque fois que cela s’est produit – au Portugal, en Azerbaïdjan et en France – c’est parce que Verstappen a opposé le premier Lando Norris Norris a été le premier pilote à rentrer dans une voiture autre qu’une Mercedes ou une Red Bull bien plus souvent que tout autre pilote – sept fois au cours des 11 premières courses. Leclerc est le seul autre pilote à l’avoir fait plus d’une fois, terminant deux fois «meilleur du reste»Daniel Ricciardo Alors que Norris n’a pas encore manqué d’atteindre le Q3, Ricciardo est sorti cinq fois au Q2 et une fois au Q1Lance Stroll Stroll n’a peut-être pas marqué autant de points que Vettel, mais il a terminé plus souvent devant lui dans des courses où les deux pilotes ont atteint le drapeau à damierSebastian Vettel Avant sa disqualification en Hongrie, Vettel avait marqué plus de points sur les 11 premières courses cette année qu’il n’en avait eu pendant toute l’année 2020Esteban Ocon Ocon est le seul pilote à avoir remporté une course dans une voiture autre qu’une Red Bull ou une Mercedes Fernando Alonso Les pilotes Alpine sont les coéquipiers les plus proches du championnat – Alonso n’a qu’un point de retard sur Ocon et a la plus longue séquence de scores parmi tous les pilotes actifs, avec des top 10 au cours des six dernières coursesCharles Leclerc Leclerc est le seul pilote à avoir décroché la pole position dans une voiture autre qu’une Red Bull ou une Mercedes, même s’il n’a commencé qu’à Bakou, car un problème de voiture l’a empêché de démarrer à MonacoCarlos Sainz Jnr Sainz et Leclerc étaient à égalité de points jusqu’à ce que Vettel soit disqualifié en Hongrie. Maintenant, Sainz mène par trois, bien qu’il ait terminé le plus souvent derrière Leclerc en qualifications et les coursesPierre Gasly Gasly est statistiquement le pire commencé cette année, ayant perdu un total de 24 places au premier tour. Les dommages subis lors du Grand Prix de Styrie et un retard dû au crash au premier virage en Hongrie sont en grande partie à blâmer Yuki Tsunoda Bien qu’il ait récolté des points lors de ses débuts et lors des quatre courses suivantes, Tsunoda a la part la plus faible du total de toutes les équipes, contribuant à seulement 23% du total d’AlphaTauriKimi Raikkonen Raikkonen est le meilleur partant jusqu’à présent cette année, gagnant un total de 30 places au premier tour, dont cinq au Grand Prix de StyrieAntonio Giovinazzi Bien qu’il ait surclassé Raikkonen 80% du temps, Giovinazzi n’a passé que 29% des tours devant son coéquipier pendant les coursesMick Schumacher Schumacher est le seul pilote Haas à avoir couru dans une position payante cette année – il a passé 24 tours dans le top 10 en HongrieNikita Mazepin Mazepin a inscrit le plus grand nombre de derniers pilotes cette année – six à ce jour. Son coéquipier Schumacher en a deuxGeorge Russell Russell n’est pas le seul pilote à avoir surclassé son coéquipier chaque week-end – Gasly et Schumacher l’ont aussi – mais parmi ceux-ci, seuls les pilotes Williams ont réalisé des temps à chaque séance de qualification. Le surnom de ‘Mr Saturday’ de Russell est donc bien mérité sauf peut-être à Silverstone, théâtre de son meilleur résultat, lors des qualifications vendredi.Nicholas Latifi Latifi est derrière Russell 7-2 en termes de qui a terminé en tête des courses, mais il menait quand cela comptait en Hongrie, et a donc marqué plus de points que son coéquipier.

Avez-vous repéré des statistiques plus révélatrices de la saison 2021 jusqu’à présent? Partagez-les dans les commentaires.

