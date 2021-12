Révélations sur les toits : le pasteur Brooks passe Noël sur un toit de Chicago et rappelle à tout le monde que vous pouvez rebondir

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

CHICAGO – Le pasteur Corey Brooks s’est réveillé le matin de Noël avec une histoire qu’il souhaitait partager avec ses lecteurs. Samedi marque le 35e jour de sa veillée de 100 jours sur les toits pour réduire la violence en construisant un centre communautaire qui augmentera l’égalité des chances pour ceux qui vivent dans le sud de Chicago.

Ce qui suit a été légèrement modifié. Nous vous encourageons fortement à regarder la vidéo d’accompagnement afin que vous puissiez entendre le pasteur dans ses propres mots.

Je me suis réveillé ce matin en pensant que je voulais souhaiter à tout le monde un très joyeux Noël. Tout d’abord, je tiens à dire merci beaucoup à vous tous de partout au pays qui avez donné, qui nous ont soutenu et ne nous ont montré que de l’amour. Mon cœur a été ravi de tout ce que vous avez fait pour nous.

Je me rends compte que nous sommes ici à Chicago et que vous n’avez pas à nous aider, mais c’est pourquoi j’aime être citoyen américain. Lorsque nous nous réunissons tous, il n’y a absolument rien que nous ne puissions accomplir.

Je pensais à Noël et je pensais à mon premier Noël, surtout en cette saison où je suis loin de chez moi et loin de ma famille. Mon esprit est revenu au premier Noël dont je me souviens vraiment. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne me souviens pas de grand-chose de mon enfance, mais il y a un Noël en particulier dont je me souviens.

J’avais 7 ans. Et, remarquez, je n’ai jamais demandé de cadeaux de Noël à ma mère de toute ma vie, car j’ai compris que nous étions dans la pauvreté. J’ai compris que nous n’avions pas beaucoup d’argent. Je n’ai donc jamais demandé de cadeaux de Noël, même quand je suis devenu adolescent.

Je me souviens que j’avais sept ans lorsque ma mère, une mère célibataire, m’a acheté trois jouets.

L’un d’eux était un camion Tonka jaune. Et, à l’époque, vous deviez faire rouler le camion Tonka et vous deviez soulever manuellement l’élévateur et vider les choses de celui-ci. C’est peut-être pour ça que j’aime les camions encore aujourd’hui. Je suis un bon vieux campagnard.

Je me souviens que l’autre cadeau était une tenue de shérif, si vous pouvez le croire. Et il y avait le chapeau de cowboy, il y avait les bottes de cowboy, il y avait le petit sur-pantalon qui passait par-dessus votre pantalon. Et il y avait la veste du shérif, un joli insigne de shérif, et je n’oublierai jamais à quel point j’aimais ces petits pistolets à casquette.

Mais il y a un cadeau dont je me souviens et dont je veux vous parler. C’était un Bozo le Clown. Je me souviens avoir dû faire exploser ce Bozo le Clown. Cela m’a pris, moi et mon cousin Eric, toute la journée, à souffler et à souffler. Ce n’était pas comme aujourd’hui où ils ont un bouton que vous appuyez et il explose. À l’époque, nous passions toute la journée à le faire exploser.

Nous avons finalement fait exploser Bozo, et il était là, debout à environ quatre pieds et demi du sol. Il avait un grand vieux sourire Kool-Aid. Et je vais vous dire que c’est là que j’ai appris à lancer certains de mes coups les plus vicieux.

J’ai appris à lancer des droits en pronation. Je suis un gaucher, et j’ai appris à faire un joli coup gauche, et j’ai appris à lancer un crochet et une coupe supérieure et une combinaison.

Je me souviens de moi et de mon cousin, nous ferions équipe en double avec Bozo. Un jour, nous l’avons tellement battu. Mais voici ce que je me souviens de lui. A chaque fois, je le frappais avec un droit, il descendait, il remontait. Je l’ai frappé du gauche, il descendait, il remontait. Je le frappais avec des combinaisons, il descendait, mais il revenait.

Il m’a fallu beaucoup de temps – je n’étais pas si intelligent qu’un enfant – pour découvrir le secret du succès de Bozo. Bozo avait quelque chose de très bas à l’intérieur qui, peu importe ce que vous faisiez à l’extérieur, il rebondissait toujours. Et il avait toujours ce grand sourire Kool-Aid.

Écoutez, ça a été une année difficile pour beaucoup de gens. La vie vous a frappé et vous a renversé. Mais la résilience d’être américain dit que nous avons tellement en nous, tellement de détermination, tellement de force, tellement de résilience, tellement de fierté que même si nous sommes parfois renversés, nous rebondissons toujours et nous le faisons avec un grand sourire.

Je tiens à vous souhaiter, à vous et aux vôtres, un très joyeux Noël. Et même si vous avez été renversé, n’oubliez pas que vous pouvez rebondir. Joyeux Noël et, comme toujours, paix.

