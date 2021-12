Révélations sur les toits : le pasteur Brooks sur l’importance des pères et comment aider les jeunes sans père

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

CHICAGO – Parfois, avoir un père peut faire la différence entre une bonne et une mauvaise vie. Tous les enfants ne grandissent pas avec un père, et c’est la triste réalité pour de nombreux enfants du South Side de Chicago. Certains de ces enfants, cependant, ont la chance d’avoir des mères célibataires qui ont un travail ou deux mais trouvent le temps de devenir mères. Et les enfants malchanceux ?

Le 36e jour de sa veillée sur le toit de 100 jours pour collecter des fonds pour construire un centre communautaire – également décrit comme un centre d’opportunités – le pasteur Corey Brooks s’est entretenu avec Tim Richards qui a grandi avec un père et est tuyauteur de métier.

« (Tu es) un jeune homme qui a grandi dans le quartier au milieu des gangs, au milieu de la tourmente, au milieu des difficultés, mais qui a su échapper à tout ça et faire quelque chose de (ta) vie, » dit le pasteur. « Comment avez-vous fini par apprendre à être tuyauteur ? »

« C’était un peu forcé sur moi », a souri Richards. « J’ai grandi dans les métiers et donc (mon père) m’apprenait à travailler sur les chaudières et les fours… Il m’a fait descendre là-bas et m’inscrire » pour être tuyauteur.

« Homme, laissez-moi vous poser une question », a déclaré le pasteur. « Certains de tes amis qui n’ont pas eu de papa dans leur vie pour les faire se lever et apprendre un métier, où sont-ils ? Que font-ils ? »

« C’est malheureux », a répondu Richards alors que des souvenirs douloureux lui traversaient la tête. « Beaucoup d’entre eux, vous savez, sont décédés ou en prison. »

« C’est ce que nous essayons d’empêcher. C’est la raison pour laquelle nous essayons de construire ce [community center] », a déclaré le pasteur. « Je encourage les pères à être dans la vie de leur enfant, mais nous savons tous que cela n’arrivera pas dans beaucoup de cas dans le South Side. Mais nous devons construire des institutions qui accompagnent ces mères célibataires et donner un métier à ces jeunes frères. »

Richards hocha la tête en signe d’accord. Puis le sourire du pasteur s’élargit.

« L’une des choses que j’ai aimées chez vous, c’est que vous travaillez dur. Personne n’a à vous dire de vous lever. Vous n’êtes pas paresseux, c’est ce que je dis. Vous ne dépendez pas du gouvernement. Vous ne dépendez pas de moi, dit le pasteur. « En fait, vous sortez et vous vous précipitez et faites-le. »

« Je l’apprécie », a répondu Richards.

Le pasteur est ensuite revenu sur la question des orphelins de père. « Pensez-vous que nous pourrions réussir si nous donnons à d’autres hommes ces opportunités ? »

« Certainement », a déclaré Richards. Il a poursuivi en disant qu’il était dans l’église du pasteur depuis plus d’une décennie et qu’il avait été témoin de nombreux succès. Il s’est émerveillé que ce soit son copain, Raffa, qui ait construit l’immense terrasse sur le toit où le pasteur vit pendant 100 jours, un exploit que de nombreux constructeurs trouveraient difficile. « Il serait avantageux pour nous d’attirer des jeunes hommes dans les métiers.

« C’est la raison pour laquelle nous avons obtenu le projet HOOD », a déclaré le pasteur, qui a travaillé sans relâche pendant des années pour offrir une formation professionnelle allant de la construction aux travaux d’électricité.

Bien que le pasteur sache que lui et le Projet HOOD ne pourront jamais remplacer le père, ils peuvent offrir une direction et un but dans la vie à de nombreux jeunes orphelins. C’est le seul espoir, selon les mots du pasteur, de « faire acquérir des métiers, trouver un travail aux gens, leur donner une éthique de travail, les aider à devenir tout ce qu’ils peuvent être ».

