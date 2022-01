Révélations sur les toits : le pasteur Corey Brooks réfléchit à 2021 et envisage une année 2022 plus radieuse

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

CHICAGO – Le pasteur Corey Brooks s’est réveillé le jour du Nouvel An avec des réflexions sur les leçons apprises en 2021 qu’il souhaitait partager avec ses lecteurs. Samedi marque le 42e jour de sa veillée de 100 jours sur les toits pour réduire la violence en construisant un centre communautaire qui augmentera l’égalité des chances pour ceux qui vivent dans le sud de Chicago.

Ce qui suit a été légèrement modifié. Nous vous encourageons fortement à regarder la vidéo d’accompagnement afin que vous puissiez entendre le pasteur dans ses propres mots.

Bonjour tous le monde. Peux-tu le croire? Je suis toujours là et c’est une nouvelle année, c’est vrai. Je m’appelle Pasteur Corey Brooks et je suis ici sur ce toit pendant 100 jours du 20 novembre au 28 février. J’ai vécu dans cette tente juste derrière moi dans ce bloc que nous appelons O-Block. La raison pour laquelle nous l’appelons O-Block est qu’il porte le nom d’un jeune homme nommé OD Perry qui a été tué par balle. Les gangs ont pris son nom et ont commencé à l’appeler O-Block. Nous avons décidé que nous allions garder le « O » et « Opportunity Block » est ce que nous allons l’appeler. Et je ne peux pas attendre.

Je suis tellement excité à propos de cette année, mais j’ai appris de précieuses leçons en 2021 que je voulais partager.

J’ai appris que, un, vous ne pouvez jamais abandonner et que la vie vous frappera. Les choses viendront à vous. La vie a une façon de vous donner tout ce qu’elle a, mais quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas jeter l’éponge. Vous ne pouvez pas abandonner et abandonner. Vous ne pouvez pas sauter d’un pont, vous trancher les poignets, prendre des amphétamines et de la drogue, essayer de surmonter vos problèmes. Vous ne pouvez pas abandonner et abandonner.

J’ai appris, aussi, en 2021, qu’il faut faire des ajustements, que cette vie est pleine de rebondissements. Et parfois, il faut juste apprendre à rouler avec les coups de poing. Tu dois apprendre à t’adapter.

Mais l’une des plus grandes leçons que j’ai apprises en 2021 est que parfois vous devez demander de l’aide. 2021 a été une année de demande d’aide pour moi. J’ai demandé à des gens de tout le pays de m’aider à construire ce bâtiment pour notre centre communautaire Project HOOD. Et c’était très difficile pour moi – je suis une personne très fière. J’aime faire les choses de façon indépendante, mais il y a certaines choses que vous ne pouvez tout simplement pas faire seul. Dieu ne vous laissera pas les faire seul.

Mon espoir pour cette année, pour 2022, est que les gens deviennent plus optimistes. Je pense que beaucoup d’Américains se sentent désespérés, frustrés et impuissants. Je pense que beaucoup d’entre nous sont devenus blasés et égoïstes et nous obtenons et protégeons ce que nous pensons être le nôtre. Il y a beaucoup de méfiance dans le monde d’aujourd’hui. Beaucoup de cynisme. C’est pourquoi la civilité diminue.

Et je veux profiter de ce temps pour nous rappeler à tous cet esprit américain sur lequel l’Amérique a été construite et qui a changé le monde. Je veux nous rappeler à tous ce pouvoir d’être ensemble, de cette unité qui peut faire du monde un endroit bien meilleur. Je tiens à vous rappeler que cette année, les choses vont arriver. Les choses vont vous frapper et des rebondissements vont arriver, mais ajustez-vous et demandez de l’aide.

N’abandonnez pas et, ensemble, en 2022, avec un sentiment d’unité et de détermination, nous pourrons améliorer la vie. Et nous rassemblons cet esprit sur lequel l’Amérique a été construite, cet esprit d’unité, cet esprit de passion, de puissance et de détermination. Ensemble, nous pouvons faire de l’Amérique ce qu’elle est censée être. Et je pourrai construire ce centre du côté sud de Chicago pour aider beaucoup de gens.

Que Dieu vous bénisse et bonne année.