Révélé la route brutale du 360º Le Défi de La Gomera

11/12/2021 à 17:13 CET

Sport.es

Le compte à rebours pour la grande date de La Gomera a déjà commencé. Le WAA 360º Le Défi Il a déjà tous ses préparatifs en cours et les détails finalisés pour recevoir participants du monde entier dans ce grand défi qui s’ouvre sur l’île colombienne.

Mercredi, 24 novembre 2021, débutera cette grande aventure qui fera le tour du monde du nom de La Gomera avec un événement au caractère international marqué.

La preuve contourner toute l’île de La Gomera, ce qui en fait un véritable défi plein de hauts et de bas qui mettra les plus courageux à l’épreuve. Sera un total de 212 kilomètres départ et arrivée à San Sebastián de La Gomera, avec un vitinéraire ardu qui accumulera 13 300 mètres de dénivelé positif – et bien d’autres négatifs -, avec un profil dans le plus pur style en dents de scie. Les participants auront un maximum de 85 heures pour terminer cette visite particulière de l’île.

Comme à l’accoutumée, le régime d’autosuffisance marquera ce défi très particulier. Le parcours 360º ne sera pas balisé, et les coureurs ne recevront que la piste de course et une cartographie pour pouvoir trouver les sentiers escarpés à suivre à travers l’île. De plus, ils devront transporter un matériel obligatoire lourd, avec des éléments tels qu’un sac de couchage, un couteau de poche, une boussole, une cartographie, des chargeurs ou des vêtements chauds, ce qui augmente considérablement la difficulté de cet exploit.

Soutenir le Conseil municipal de San Sebastián de La Gomera et de Conseil de l’île (sponsors de l’événement) ont été rejoints par le reste des communes traversées par la course. Ainsi, la collaboration de municipalités d’Alajeró, Vallehermoso, Valle Gran Rey et Hermigua Il sera essentiel au succès de cette course.

En effet, les bases de vie que les participants trouveront le long du parcours seront fournies par ces corporations. La municipalité d’Alajeró sera chargée de activer la première base de la vie dans le kilomètre 44 de course, dans laquelle les coureurs auront la possibilité de manger, de boire et de se reposer. Le prochain rafraîchissement sera dans Valle Gran Rey, avec 96 kilomètres déjà parcourus; le troisième en Vallehermoso (kilomètre 133) et le quatrième et dernier à Aceviños, municipalité d’Hermigua, à 169 kilomètres de course.

La ligne d’arrivée sera située au même endroit que le départ de la course, au centre de Saint-Sébastien de La Gomera. La capitale accueillera tous les actes précédents de l’événement et la grande finale, avec des surprises incluses qui seront révélées dans les prochaines dates. Un programme complet pour accueillir des participants de 16 pays différents.