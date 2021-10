Révélé: le nouveau plan de Julian Nagelsmann pour garder le Bayern Munich sans blessure

Ce n’est pas souvent que Bild nous donne une couverture vraiment perspicace du Bayern Munich, mais quand ils le font, cela a tendance à être assez fascinant. Cette fois, nous avons eu droit à un rapport (paywall) sur la façon dont Julian Nagelsmann essaie de garder ses joueurs en bonne santé cette saison, en particulier en vue des dernières étapes de la Ligue des champions.

Depuis qu’un Bayern rongé par les blessures a été éliminé de l’UCL par le Real Madrid en 2018, il semble que le club ait commencé à accorder beaucoup plus d’attention à la santé et à la forme physique à long terme des joueurs. Tout a commencé avec des améliorations sous Niko Kovac, qui a supervisé l’introduction d’un suivi régulier des niveaux de condition physique individuels par une équipe de médecins dédiée. À partir de là, de plus en plus d’ajouts ont été faits, avec de grandes avancées sous la direction du Dr Holger Broich.

Le Dr Holger Broich, responsable de la condition physique au Bayern, a joué un rôle essentiel dans la santé globale de l’équipe.Photo de S. Mellar/FC Bayern via .

Le Bayern est sorti du verrouillage de la pandémie en tant qu’équipe la plus en forme de la planète, et c’est cette forme physique qui a aidé le club à remporter un sextuple sous Hansi Flick. Maintenant, il semble que Nagelsmann cherche à s’améliorer encore plus avec sa touche personnelle. Voici un aperçu de base de ce qui est fait :

Pendant les matchs, Nagelsmann essaie de remplacer les joueurs clés plus tôt. Avec la Bundesliga gardant la règle des cinq remplaçants pour cette saison, c’est plus facile à faire. Des joueurs comme Alphonso Davies et Robert Lewandowski sont probablement les principaux bénéficiaires d’un tel programme – l’entraîneur ne peut pas se permettre de commencer un match sans eux, mais ils peuvent jouer plusieurs matchs d’affilée sans jouer un 90 complet. Les séances d’entraînement commencent désormais souvent par des exercices de stabilisation, qui peuvent aider à prévenir les blessures musculaires et ligamentaires à long terme. Le Dr Holger Broich surveille en permanence les métriques des joueurs afin de contrôler leur charge de travail. Nous avons vu de plus en plus de joueurs individuels s’absenter de l’entraînement cette saison par rapport aux années précédentes. Les joueurs blessés ont une semaine ou deux supplémentaires pour se remettre en forme et éviter de se précipiter et de créer des complications. Corentin Tolisso et Kingsley Coman sont mis en évidence dans l’article, mais les fans sauront que le club a été prudent même avec des blessures mineures, comme celle de Jamal Musiala ces derniers jours. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi Marcel Sabitzer a été si lent à s’intégrer dans la formation. Certaines séances d’entraînement avant les matchs ne durent que 50 à 60 minutes au lieu des 90 habituelles.

Le Bayern a eu beaucoup de chance avec les blessures jusqu’à présent cette saison, mais il est toujours utile d’être prudent. Tous les joueurs de base du Bayern sont des internationaux à part entière avec beaucoup de kilométrage sur leur corps. Même en mettant de côté les 30 ans et plus comme Robert Lewandowski et Thomas Muller, vous avez un groupe de joueurs jouant au football extrêmement intense avec pratiquement aucune pause pendant des mois. Bien sûr, des accidents arrivent – voir Sven Ulreich. Mais prendre ces précautions devrait porter ses fruits à long terme.

Espérons qu’avec une gestion habile et un peu de chance, le Bayern Munich parviendra à avoir moins de blessures cette saison afin de pouvoir augmenter l’intensité quand cela compte. Les dernières étapes de la Ligue des champions sont difficiles pour n’importe quelle équipe, et Nagelsmann a besoin d’une équipe en forme s’il veut connaître la gloire européenne cette saison.