révélé les principaux rendez-vous des dates les plus importantes

19/08/2021 à 20h04 CEST

Deux mois après la reprise de la NBA, on connaît déjà les duels les plus intéressants des dates les plus importantes du calendrier. La Ligue américaine de basket-ball débutera le 19 octobre et le jour de l’ouverture les Milwaukee Bucks recevront les bagues de championnat en avant-première de la rencontre au cours de laquelle ils affronteront les Brooklyn Nets par Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. Rematch des demi-finales passées de la Conférence Est pour démarrer une nouvelle saison NBA.

La journée d’ouverture nous laissera avec un duel déjà légendaire dans la meilleure ligue de basket au monde. Stephen Curry et les Golden State Warriors affronteront Lebron James et les Angels Lakers dans un match authentique, ce qui pourrait signifier le retour de Klay Thompson sur les courts après plus d’un an sans compétition.

Les matchs de Noël sont devenus la date la plus médiatique et notée du calendrier NBA, qui choisit les matchs à la main pour garantir le spectacle. Le 25 décembre, les Dallas Mavericks se rendront dans l’Utah, les Atlanta Hawks retourneront à New York pour affronter les Knicks, qu’ils ont éliminés lors des derniers play-offs et les Lakers accueilleront les Nets lors du match au sommet de la journée..

En l’absence de confirmation du calendrier complet du stage 21-22, la NBA a indiqué quand la compétition se terminera. Le 10 avril, la phase régulière de la saison se terminera et le 19 juin, s’il y a un septième match de finale, la campagne de la meilleure ligue de basket-ball du monde prendra fin..