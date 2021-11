Révélé: l’étendue des troubles dans les vestiaires sous Ole Gunnar Solskjaer à Man United – Man United News And Transfer News

L’étendue des troubles dans les vestiaires sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United a été révélée dans un nouvel article.

Solskjaer a été limogé par le conseil d’administration de United aujourd’hui après trois ans à la barre et les performances récentes ont été si désastreuses qu’il est surprenant que la décision ne soit pas intervenue plus tôt.

En raison de sa personnalité affable, il serait peut-être injuste de dire que Solskjaer a « perdu le vestiaire » de la même manière que Louis van Gaal et José Mourinho l’ont fait, mais Samuel Luckhurst des MEN cite de nombreux exemples de mécontentement de joueurs qui ont contribué à une fracture. et dynamique d’escouade démoralisée.

« Solskjaer a été autorisé à continuer à gérer un vestiaire qui était devenu ingérable », a déclaré Luckhurst.

« La majorité des joueurs aimaient Solskjaer mais avaient depuis longtemps conclu qu’il n’était plus à la hauteur.

« L’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, était rassuré qu’une action était en cours. Ronaldo avait rapidement conclu que United ne réussirait pas tant que Solskjaer serait manager, mais a imploré ses coéquipiers de rester professionnels et de respecter Solskjaer. Son représentant faisait tout sauf.

L’une des rares réussites de cette saison, la forme du gardien David de Gea, serait le fruit de la chance :

« Plusieurs sources dans les vestiaires disent que la gestion de David de Gea par Solskjaer est devenue un » gros problème « au cours de la campagne 2020-21 et ce n’est que le combat de Dean Henderson contre Covid-19 en juillet qui a permis à De Gea de retrouver son statut et sa forme de numéro un. ‘

En d’autres termes, la renaissance de De Gea était malgré, plutôt qu’à cause de la prise de décision de Solskjaer.

Luckhurst affirme également que la nomination par Solskjaer de Harry Maguire en tant que capitaine du club a frotté certains de ses coéquipiers dans le mauvais sens, tout comme son maintien par l’ancien homme de Leicester malgré une forme lamentable.

« Certains joueurs ont regretté la promotion prématurée de Harry Maguire au grade de capitaine », déclare le journaliste.

«Un joueur s’est demandé pourquoi il avait été rapidement écarté, mais Maguire et Fred ont souvent été retenus malgré des performances insuffisantes. Même le père d’un joueur a admis que son fils était « c–p » depuis des semaines. »

Il a souvent été rapporté que le refus de Solskjaer de sélectionner Donny van de Beek avait bouleversé ses coéquipiers ainsi que le joueur lui-même, mais son oubli de Jesse Lingard, dont il avait semblé être un grand fan, est à certains égards encore plus curieux.

« Lingard est un autre diplômé de l’académie qui avait une relation chaleureuse avec Solskjaer mais était déconcerté par son manque de temps de jeu », note Luckhurst.

« Dans les négociations pour le transfert de prêt de Lingard à West Ham, United a tenté de limiter la commission du représentant de Lingard, ignorant le fait qu’il était lié à Pogba. »

Le rapport cite également le mécontentement des autres joueurs.

« Axel Tuanzebe a estimé qu’il manquait de soutien de la part du personnel d’entraîneurs après des démonstrations démoralisantes contre Istanbul Basaksehir et Sheffield United.

« Brandon Williams était mécontent de ne pas avoir été prêté en janvier.

« Diogo Dalot s’est demandé pourquoi Aaron Wan-Bissaka continuait de commencer. »

D’autres joueurs, tels qu’Eric Bailly et Alex Telles, auraient également des problèmes avec leur manque de temps de jeu.

L’image peinte par le journaliste est celle de Solskjaer comme presque un bouffon adorable, qui était complètement dépassé. Luckhurst compare le Norvégien à Mike Basset, le manager parodie joué par Ricky Tomlinson dans un film de 2001.

« L’autorité de Solskjaer s’est érodée avant la spirale descendante lorsque certains ont remis en question l’inclusion illogique et incongrue de Daniel James dans le onze de départ des Wolves deux jours avant qu’il ne soit vendu à Leeds », poursuit l’article.

« Certains joueurs ont spéculé si Solskjaer avait suivi les ordres de jouer James juste pour augmenter sa valeur de revente. »

Dans l’ensemble, c’est une image misérable et qui soulève la question de savoir pourquoi quelque chose n’a pas été fait plus tôt pour rectifier la situation. Comme beaucoup l’ont noté, cela soulève également la question de savoir quel est le but du directeur du football, John Murtough, s’il n’a pas été en mesure de superviser et de résoudre ces problèmes et/ou s’il n’a pas l’autorité pour limoger Solskjaer. et/ou sélectionnez un remplaçant.

Le fait est que chaque décision de football à United doit être rassasiée par le magnat américain Joel Glazer, qui n’a aucune connaissance du football mais, en tant qu’actionnaire majoritaire, insiste pour tout micro-gérer. Tant que cela reste le cas, il est difficile de voir un changement dans la pirogue résolvant vraiment les problèmes fondamentaux d’Old Trafford.

