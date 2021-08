révèle qu’il était ivre quand il a perdu la finale

Un nouveau scandale a émaillé l’UFC. le brésilien Paulo Costa Il a joué un combat très médiatique en septembre 2020 contre Israël Adesanya pour le titre des poids moyens de l’UFC. Eh bien, des révélations récentes ont révélé que ce combat n’était pas tel qu’il était réellement vu, mais qu’il y avait un sombre secret derrière cela.

Et c’est que le perdant, comme il vient de l’avouer, s’est rendu à l’événement ivre et s’est battu en ayant consommé beaucoup plus d’alcool que permis. Pas étonnant qu’il ait perdu ce combat tant attendu.

Le combattant a perdu par KO technique au second tour et a vu disparaître ce qui aurait pu être le plus grand moment de gloire de sa carrière.

«J’étais un peu ivre quand je me suis battu. J’ai peut-être eu une petite gueule de bois”, explique-t-il. Paulo Costa sur sa chaîne YouTube personnelle, faisant référence à ce combat à Abu Dhabi.

« Je n’arrivais pas à dormir à cause des crampes aux jambes. Rappelons que le combat était à 9h du matin et qu’il fallait se lever à 5h du matin pour se préparer, s’étirer, se bander les mains. L’UFC nous a dit de nous lever à 5 heures du matin pour aller au pavillon où nous nous battions. Je ne me suis endormi qu’à 2h30 ».

Les déclarations de Paulo Costa Ils ont provoqué l’étonnement des adeptes de ce sport, qui ne donnent aucun crédit à ce qui s’est passé et au manque de professionnalisme du combattant.

« C’était de ma faute et je ne blâme personne d’autre pour cela. C’était quelque chose que j’avais choisi moi-même, mais j’ai dû dormir parce que je ne l’avais pas fait au cours des dernières 24 heures. J’ai bu du vin. Beaucoup de vin. Une bouteille entière de vin pour s’endormir. J’ai bu un verre et ça n’a pas marché. Deux verres et ça n’a pas marché. La moitié de la bouteille et ça n’a pas marché. Et à la fin j’ai tout pris ».

Costa, qui donne pourtant tout le mérite à son rival de l’avoir mis KO, avait déjà dit auparavant que ce combat n’aurait pas dû être joué. “C’était un combat pour le titre et il était endormi, bâillant, indifférent… Il était trop calme.”

Son prochain combat sera le 17 avril contre l’ancien champion Robert Whittaker.