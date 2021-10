Révéler des artistes qui se produiront

Vive Latino 2022 : Révéler quelques artistes qui se produiront | Instagram

Vetusta Morla, Pixies, Banda MS et bien d’autres rejoignent le casting du prochain Vive Latino 2022, l’un des événements les plus attendus ici au Mexique, alors si vous en êtes aussi fans Festival, continuez à lire pour savoir ce qu’il y a de nouveau.

Récemment, quelques noms de artistes qui sera présenté à Vive Latino 2022, et à travers divers réseaux sociaux, ils continuent de partager des indices.

Les réseaux sociaux du Festival ibéro-américain de culture musicale, Vive Latino, continuent de publier des indices pour découvrir quels autres artistes feront partie de l’édition de l’année prochaine.

Le samedi 9 octobre, il a été annoncé que les premiers confirmés sont : C. Tangana, Authentic Decadent, Gary Clark Jr, Resident, Black Pumas, Santa Fe Klan et Mogwai.

Alors que dimanche, ils ont continué avec les morceaux et les nouveaux artistes ajoutés sont : Love of Lesbian, les Pixies, Vetusta Morla, Banda MS et Dread Mar I.

Cependant, ce qui a le plus attiré l’attention du public, c’est la présence du groupe Sinaloan, puisque chaque année, l’événement a un artiste qui fait danser les personnes présentes et cette fois ce sont ces musiciens qui seront aux commandes.

A noter que la nouvelle a été confirmée grâce à une série de vidéos qui ont été partagées sur les comptes Instagram, Twitter et Facebook, avec quelques chansons de ces groupes.

D’autre part, cet événement aura lieu les 19 et 20 mars, au Foro Sol de Mexico.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO PUBLIÉE SUR TWITTER.

Pour l’instant, la vente des billets n’a pas encore commencé, il est donc encore temps de vous préparer et d’économiser un peu si vous souhaitez ou prévoyez d’y assister.

Le Festival ibéro-américain de culture musicale Vive Latino, ou simplement Vive Latino, est un festival de divers genres musicaux alternatifs qui se tient chaque année depuis 1998 au Foro Sol de Mexico, organisé par Ocesa, une entreprise dédiée au divertissement.

Tout au long de son histoire, plusieurs icônes musicales ont été présentées et le festival était à l’origine du genre rock, bien que dans les éditions récentes, il ait ouvert les portes à d’autres genres, qui vont de l’électronique au mexicain régional.

Tout au long de ses éditions, les deux groupes consolidés ont été présentés dans le goût de masse comme des groupes émergents et avec une diffusion moins commerciale.

Bien que l’offre du festival se concentre sur la présentation de musiciens ibéro-américains, la participation de groupes invités et de solistes d’autres régions internationales a été progressivement intégrée ; Anglo-saxon, allemand, autrichien, etc.; qui est déjà devenue une des caractéristiques de sa programmation.