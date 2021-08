Révéler la date de l’événement, la couverture et les images

in

Les nouvelles fuites de Call of Duty Vanguard incluent une date de révélation possible ainsi que des bonus sur la pochette et l’édition Ultimate.

La saison cinq de Warzone a été retardée, ce qui est légèrement ennuyeux, surtout lorsqu’elle est sur le point d’offrir autant avec sa passe de combat. Non seulement nous avons des opérateurs tels que Kitsune pour enfiler les bottes militaires, mais il y a aussi un mystérieux événement Numbers qui se produira au cours de la saison.

Bien qu’il y ait beaucoup à attendre dans Warzone et Black Ops Cold War, il y a maintenant des informations alléchantes concernant le prochain versement de la série pour 2021.

Double Agent : Nouvelle bande-annonce du mode de jeu | Saison cinq | Call of Duty® : Guerre froide des Black Ops

BridTV

4025

Double Agent : Nouvelle bande-annonce du mode de jeu | Saison cinq | Call of Duty® : Guerre froide des Black Ops

https://i.ytimg.com/vi/KFp4jbhO7_Y/hqdefault.jpg

840898

840898

centre

13872

Quelle est la date de révélation de Call of Duty Vanguard ?

Les fuites de Call of Duty Vanguard indiquent que la date de révélation est le 19 août à 18h45 BST.

Cette fuite est venue de @NEXTGEN_ishere sur Twitter, mais leur tweet a été supprimé à cause de DMCA (via VGC). Rien de tout cela n’est officiel, mais les datamines semblent également suggérer qu’il y aura plus tard de lourdes explosions dans le paysage de la bataille royale.

Bien que tout cela soit purement hypothétique au moment de la rédaction, il est possible que ces explosions puissent éventuellement conduire à une carte sur le thème de la Seconde Guerre mondiale qui fait actuellement l’objet de rumeurs pour le titre Battle Royale.

Couverture de Call of Duty Vanguard

Des images de la pochette semblent avoir été divulguées pour Call of Duty Vanguard.

Aucune des images ne concerne le gameplay car elles ne montrent que la couverture de toutes les différentes éditions. Selon les fuites, il y aura un bundle cross-gen ainsi qu’une Ultimate Edition.

Bien qu’il n’y ait pas de captures d’écran du gameplay, cela montre que la série se dirige vers la Seconde Guerre mondiale comme on le disait auparavant.

Autres fuites

Mis à part les pochettes et la date de révélation potentielle, il est possible que les bonus Ultimate Edition aient également été divulgués.

Ces bonus sont les suivants :

Armes des opérateurs – Fusil d’assaut Breacher Fusil de tireur d’élite Mitraillette Tempête de neige Raid nocturne Thunderhead Pack d’armes Mastercraft Frontline Emblème exclusif Jetons Double XP Bêta ouverte Accès anticipé

MADDEN 22 : Durée de la version d’essai d’EA Play et comment télécharger

Dans d’autres nouvelles, Red Dead Online Call to Arms : Comment jouer, récompenses et combien de vagues