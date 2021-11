Révéler la première image du film Hocus Pocus 2

Disney dévoile la première image du film Hocus Pocus 2 | Instagram

Enfin, les sorcières de Sanderson reviennent et ont récemment dévoilé la première image de « Hocus Pocus 2« , un film qui est sans aucun doute l’un des plus attendus au sein de la plateforme Disney +, car il fait partie des favoris de la saison d’Halloween.

C’est vrai, Sarah Jesica Parker, Kathy Najimy et Bette Midler ont été confirmées pour remettre leurs costumes de sorcière pour cela suite.

Le film magique de Hocus Pocus, un film des années 90 qui a marqué l’enfance de beaucoup, est sur le point d’avoir une suite après plus de 20 ans de sortie, et c’est qu’il y a quelques jours Disney a annoncé qu’il travaillait déjà sur la deuxième partie du film.

Et alors que ce nouveau film sort, les fans pouvaient déjà profiter de la première image de « Hocus Pocus 2 », diffusée sur les réseaux sociaux Disney+.

Cette photo montre les sœurs Sanderson, interprétées par Sarah Jesica Parker, Kathy Najimy et Bette Midler.

Ainsi, avec leurs tenues caractéristiques, les actrices posent pour la caméra et quelques lumières sont observées en arrière-plan.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy sont déjà en production pour ‘Hocus Pocus 2’. Disney Plus arrive l’année prochaine », lit-on dans la description de la photographie.

Il convient de mentionner que jusqu’à présent, Disney n’a pas annoncé le sujet de l’intrigue du film, cependant, ce qu’il a révélé, ce sont les acteurs qui rejoindront la suite de Hocus Pocus.

Le casting comprend des personnages tels que Hannah Waddingham, Tony Hale, Sam Richardson, Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Juju Brener, Froy Gutierrez de Teen Wolf et Taylor Henderson.

En revanche, Disney + Day est arrivé ce vendredi et, en plus des promotions sur la plateforme, des productions telles que « Shang-Chi et la légende des 10 anneaux », « Jungle Cruise » et le court-métrage « Hello, Alberto » sont créées, mentionnez-en quelques-unes.

De plus, The Walt Disney Company a annoncé des nouvelles de Star Wars, Marvel, National Geographic, Disney et Pixar.

Les fans ont pu voir les annonces de Disney via les canaux de médias sociaux officiels de Disney + sur Twitter, Instagram et Facebook.

En effet, la plateforme Star+ affichait également la première image de la nouvelle série « How I Met Your Father », une production dérivée de « How i met your mother » (2005).

Et aussi un nouvel aperçu de la série « Hawkeye », avec Jeremy Renner et Hailee Steinfeld, a été dévoilé ce vendredi à Disney + Day.

La série Marvel Studios arrivera le 24 novembre avec deux épisodes. N’oubliez pas que Florence Pugh fera une apparition dans cette série après ses débuts en MCU avec « Black Widow ».