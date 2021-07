Révéler la vraie Katy Perry sous le personnage

Alors que MTV entrait dans son adolescence, sortaient les vidéoclips mur à mur et une série de programmes conçus pour démontrer la personnalité de la chaîne en pleine maturité et sa capacité à suivre un public en constante évolution. Parallèlement aux premières expérimentations (et aux émissions de téléréalité désormais omniprésentes telles que The Real World) est venu MTV Unplugged, un format qui a été construit autour de la première force de la station, la musique, et qui a donné naissance à des albums dérivés de musiciens aussi divers que Nirvana, REM, George michael, et, en 2009, la reine régnante de la pop, Katy Perry.

De retour pour une nouvelle génération

Au milieu des années 90 et à l’époque du Nirvana MTV débranché à New York, le spectacle était en quelque sorte un rite de passage. Au cours de la première décennie du nouveau millénaire, cependant, le concept était devenu une chose après coup; le recyclage sans fin de la démographie de base de MTV – se connecter, grandir et passer à autre chose – signifiait que MTV Unplugged n’était programmé que sporadiquement.

Dans un effort pour relancer le spectacle en 2009, la station s’est tournée vers Katy Perry pour le ramener pour une nouvelle génération. Pour la star, à seulement 12 mois de son album révolutionnaire, Un des garçons, c’était une occasion évidente de montrer la capacité musicale qui sous-tendait sa présentation vidéo plus grande que nature et son choix quelque peu controversé de premier single (« I Kissed A Girl » avait à la fois ravi et scandalisé le monde au printemps 2008).

Une opportunité inhabituelle

La structure du spectacle resterait la même qu’auparavant : une performance largement acoustique entrecoupée de l’artiste discutant des chansons et de l’inspiration qui les sous-tend. Enregistré à New York le 22 juillet 2009, Katy a choisi cinq morceaux de One Of The Boys, une chanson inédite, et une reprise de “Hackensack” de 2003 de Fountains Of Wayne, pour se produire devant un petit public de studio.

Avec un groupe serré autour d’elle et le soutien du directeur musical Adam Marcello, la vitrine était en quelque sorte un pari pour Katy. En 2009, personne n’a vraiment compris son talent pour écrire des disques à succès constants – les triomphes de “Roar” et “Chained To The Rhythm” étaient dans de nombreuses années; sa percée s’était produite parce qu’elle avait enregistré une chanson entraînante mais provocante et controversée ; et beaucoup pensaient que son succès était en grande partie dû aux talents des superstars avec lesquelles elle avait travaillé, comme Max Martin, Cathy Dennis et Desmond Child. MTV Unplugged a offert une occasion inhabituelle de présenter son travail d’une manière exposée et insuffisamment cuite et de révéler à quel point la vraie Katy Perry avait fait partie de cette présentation flashy.

Interpréter les trois grands succès – “I Kissed A Girl”, “Thinking Of You” et “Waking Up In Vegas” – était presque obligatoire (bien qu’elle n’ait pas enregistré l’autre grand succès de l’album, “Hot N Cold”) tout en “Ur So Gay” était un choix évident, étant donné qu’il a mené l’EP qui avait d’abord fait entrer Perry dans le grand public. Entre les mains de Perry, la refonte de MTV Unplugged a transformé le spectacle d’un style de studio maniéré désormais familier en quelque chose de brut, largement plus doux et convaincant (il serait fascinant d’entendre Perry choisir des morceaux de son catalogue maintenant beaucoup plus approfondi pour un traitement similaire aujourd’hui) .

Une réussite artistique

Sorti numériquement le 13 novembre 2009 (avec une version physique le 17 novembre), MTV Unplugged a été un succès artistique et un regard fascinant sur la confiance croissante de Perry devant un public. Ce qui brille le plus, c’est sa chaleur et sa voix assurée, dépouillée des astuces confortables de la production pop contemporaine. “Thinking Of You” – une ballade orchestrée luxuriante dans sa forme familière – émerge comme une chose tendre et fragile, légèrement mélodique mais douloureusement bien jouée. Pendant ce temps, “Brick By Brick” n’a jamais été publié sous une autre forme, donc MTV Unplugged offre la seule chance d’entendre cette pépite pop radicale.

Sur « I Kissed A Girl », réinventé comme une pièce de théâtre de salon, ce que la chanson perd en confiance en soi impertinent, il le gagne en pathos et en drame énervés. Le groupe maintient la performance serrée et engageante : c’est une performance forte que peu de gens s’attendaient vraiment.

Compte tenu de la réaction critique chaleureuse, une sortie CD + DVD de l’émission était inévitable, et l’ensemble – publié sur quelques marchés – a fait les charts, y compris aux États-Unis. Avec un niveau d’intérêt continu et constant – soutenu par le profil croissant de Katy – MTV Unplugged, avec une interview de Katy, a gagné du terrain mais reste un premier joyau largement négligé dans sa brillante carrière. Cependant, tout ce que vous devez comprendre sur l’icône qu’elle deviendrait peut être vu ici.

