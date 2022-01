Révéler les derniers mots dévastateurs d’Avicii, avant de se suicider

Le texte narrera sa rééducation et ses séjours à l’hôpital pour abus de drogue et d’alcool. Ainsi que l’aveu déchirant que le chanteur d’EDM a écrit dans son journal : « J’ai eu du mal à accepter de ne plus jamais boire, même si tous les médecins m’ont fortement suggéré d’attendre au moins un an avant de prendre une bière. »

Le producteur a accepté que « bien sûr, je n’ai pas écouté la plupart des médecins, mais le couple qui m’a dit que ça allait si je faisais attention. J’étais ignorant et naïf et je faisais le tour du monde, toujours sur un interminable tournée, parce qu’une fois que vous avez fait le tour de (la planète), devinez quoi ?

« Vous recommencez encore et encore. Ces jours à l’hôpital ont été les plus anxieux et sans stress dont je me souvienne au cours des six dernières années, ce furent mes vraies vacances, aussi déprimantes que cela puisse paraître », a expliqué le Suédois devenu célèbre en 2011. .

Avicii a passé du temps au centre de rééducation Ibiza Calm en 2015 après une intervention de sa famille. Pendant qu’elle était là-bas, elle a écrit à propos de sa douleur: « Le soulagement de passer d’une douleur extrême à aucune, sachant que personne n’attend rien de plus que d’attendre (ce qui est le seul moyen de traiter la pancréatite) et de récupérer ensuite était énorme. »

Malgré toute la complexité de son état, il a défini cette pause comme « un grand soulagement compte tenu du programme insensé qu’il avait maintenu jusqu’à ce moment. J’avais besoin d’être expliqué de manière très logique et à la manière d’un homme des cavernes pouvais-je vraiment comprendre sa nature et à quel point cela me faisait du mal.

« Oh, la douleur. Pourquoi ça fait mal maintenant ? Sentiment d’inconfort. Le Tim du futur s’occupera de la douleur. Le Tim du futur gère mieux la douleur que le Tim actuel car il y a déjà trop de douleurs présentes qui sont plus urgentes à gérer. », a abondé le musicien qui a laissé ses followers inconsolables.