Révéler les énigmes de Black Widow – El Sol de México

En 2010, le Marvel Cinematic Universe (MCU) a accueilli le personnage de Natasha Romanoff (interprétée par Scarlett Johansson), une espionne russe membre de l’organisation SHIELD, qui se présente comme la secrétaire de Tony Stark, mais après avoir révélé son identité et aidé dans différentes missions, il rejoint The Avengers.

Bien qu’elle ait été présentée comme un personnage de soutien, la bonne acceptation l’a amenée à apparaître dans six autres films (y compris les quatre versements Avengers), devenant un favori des fans, surtout après s’être sacrifiée pour obtenir l’un des Infinity Gems et sauver l’humanité dans le Endgame enregistrer.

Remarquant cette affection du public, Johansson a commencé à discuter avec le producteur Kevin Feige (actuel directeur créatif de Marvel Studios) de la possibilité d’un film solo qui explore certains détails du passé de son personnage.

« L’écrire était difficile, car nous savons tous quel était son destin, mais c’était un défi intéressant et quelque peu différent pour un film Marvel car, selon Scarlett et la réalisatrice Cate Shortland, c’était un côté plus émotionnel de Natasha. Elle s’était présentée comme un certain type de personnage, mais en la voyant mourir, nous avons dû revenir un peu dans sa vie et montrer comment elle en est venue à cette décision”, a-t-elle partagé dans une interview avec Le soleil du Mexique scénariste Eric Pearson.

Scarlett a été impliquée dès le début dans le développement de l’histoire, et a même eu une conversation téléphonique d’une heure avec Pearson avant qu’il ne commence officiellement à écrire le scénario, pour échanger des idées et s’assurer que la vision de l’actrice était respectée. l’angle du personnage.

“Nous savons que Natasha va donner sa vie, mais c’est son vrai voyage, c’est celui de la découverte de soi et de l’acceptation, il était important pour elle de faire face au fait qu’elle s’était sentie coupable de choses de son passé, mais elle doit les accepter et passer à autre chose”.

Les événements de Black Widow se situent entre Captain America Civil War et Avengers: Infinity war, et montrent que l’héroïne retrouve des alliés de son passé pour mettre fin à un complot mondial et sauver un groupe de veuves noires qui, comme elle, ont été kidnappées. et formé dans la salle rouge.

Bien qu’il fasse partie du MCU, cet opus fait un bond en présentant une histoire qui aborde la triste réalité à laquelle sont confrontées les filles qui sont séparées de leur famille à la suite de conflits militaires et perdent le contrôle de leur vie et de leur corps.

“C’était difficile parce que c’est une question complexe à aborder, ce n’est pas si agréable, mais c’était aussi un film de super-héros, sorti d’une bande dessinée, et produit par Disney, donc nous voulions affronter ce problème de front. Il y a eu beaucoup de discussions sur jusqu’où nous pourrions aller et jusqu’où les choses pourraient devenir sombres, mais j’espère que cela est perçu comme un problème qui peut être surmonté, c’est l’intention », a-t-il déclaré.

“J’espère que nous enverrons un message selon lequel vous déterminez votre propre valeur, tant que vous avez un cœur fort et essayez de faire la bonne chose. De cette façon, vous grandirez toujours, c’est ce que j’espère projeter au public », a-t-il ajouté.

Eric pense qu’avoir présenté des films aussi réussis dans le passé a donné à Marvel la confiance des fans pour prendre des risques comme celui-ci et continuer à gagner des fans avec chaque projet.

« Je pense que nous verrons des choses plus traditionnelles, mais aussi d’autres choses qui sont rares à voir. Par exemple, je regarde Wandavision et je dis “comme c’est étrange”, mais j’ai adoré. En tant que fan des sitcoms d’autrefois, j’ai trouvé incroyable qu’ils aient brisé le quatrième mur avec ces deux premiers épisodes. J’espère que Marvel continuera à prendre des risques et à s’amuser”, a-t-il conclu.

Black Widow est désormais disponible dans les salles de cinéma.