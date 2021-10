Révéler les erreurs de suivi en série

The Squid Game : des erreurs de suivi en série révélées | INSTAGRAM

Seulement 15 jours se sont écoulés depuis la sortie de “The Squid Game” en Netflix et il deviendra probablement le contenu le plus consulté sur la plate-forme puisqu’il existe, car il est normalement mesuré dans le mois suivant sa publication.

Nous vous recommandons si vous n’avez pas vu le série allez quand même le regarder et venez vérifier cette liste de erreurs qui ont surgi et sûrement à la fin des chapitres ils vous intéresseront beaucoup.

Malgré quel production de haute qualité, il y a généralement des erreurs dans les enregistrements et bien que tous les utilisateurs ne s’en rendent pas compte, certaines ont été très observateurs et détaillants noté quelques erreurs de suivi et ils les ont diffusés sur les réseaux sociaux.

Dans la série, certains participants ont mis en ligne un changement inattendu. Nous les avons d’abord vus avec leur numéro de personne, mais plus tard, il a changé pour rendre quelqu’un différent.

J’ai probablement été une erreur entre la direction et certains acteurs auraient pu changer de costume sans s’en rendre compte, il y a une photo d’une femme avec le numéro 061 et quand on regarde le panneau de contrôle, où tous les participants apparaissent, on peut voir qu’il était un homme.

Même cette erreur se produit plusieurs fois avec les numéros 088, 321 et 331.

De plus, il y a aussi un participant dont nous pouvions voir sa date de naissance qui semblait être incorrecte car elle indiquait 897, donc ce participant devrait avoir 124 ans.



The Squid Game pourrait devenir la série avec le plus grand nombre de vues en 1 mois.

Toujours dans le chapitre cinq, l’officier de police enquêtait sur les documents classifiés que le chef avait en sa possession, c’est alors que nous pouvons voir une erreur de plus au lieu de dire “Top Secret”, il a dit “Top Scrert”.

Dans le jeu des cookies, nous avons pu voir que le parapluie était différent au début du jeu, mais lorsque nous regardons le cookie que le participant 456 lui a donné, nous pouvons voir qu’il s’agissait d’un design totalement différent.

Dans une scène, nous avons pu voir comment le protagoniste de la série faisait semblant de manger, peut-être pensait-il que nous ne le réaliserons pas mais je ne peux pas passer inaperçu.

Également à la fin de la série, il y a eu une erreur de continuité avec un téléphone portable, le protagoniste en tenait un haut de gamme, mais plus tard, il en utilisait un bas de gamme, il pourrait donc s’agir d’une erreur de coordination dans la production.