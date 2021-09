Révéler un maître au travail

Nouveau millénaire, même sommet des charts Détroit de George. The King Of Country est également le roi de la cohérence, alors lorsque l’album éponyme de George Strait – son premier du 21e siècle – est sorti le 19 septembre 2000, il n’était pas surprenant de le voir débuter au n ° 1 du pays de Billboard. graphique, son 16e best-seller à le faire.

‘George connaît une bonne chanson quand il l’entend’

Le Texan à la voix de velours avait inauguré l’année avec le tube “The Best Day”, qui ne venait pas de son précédent album studio, Always Never The Same, mais de la nouvelle compilation, Latest Greatest Straitest Hits. Le single a pris la position régulière de Strait au n ° 1 du classement country et serait répertorié par Billboard comme la sixième plus grande chanson country de l’année. Alors qu’il était en tête des charts, George terminait le travail sur son album éponyme – son 20e – dans son trou de culasse habituel des Ocean Way Studios à Nashville.

L’album a été présenté en avant-première en juillet par le morceau principal, “Go On”, une chanson typiquement facile à vivre et un hit country n ° 2 écrit par Mark Nesler et Tony Martin. Tous deux étaient des écrivains à succès, Nesler, un autre Texan qui a eu trois tubes mineurs de la fin des années 90 sur Elektra et, avec Martin, a écrit le méga-hit country de Tim McGraw en 1997, “Just To See You Smile”. La même année, Martin a co-écrit un autre numéro 1, “No Place That Far” de Sara Evans.

En fait, à ce moment-là, Martin et Strait avaient déjà la forme. Dès 1988, George a enregistré “Baby’s Gotten Good At Goodbye”, que Martin a décrit plus tard comme sa première tentative sérieuse d’écrire une chanson – avec un certain effet également, car elle est devenue un pays n ° 1. Ce succès a amené l’auteur-compositeur au point où, comme il l’a dit, “vous réalisez que votre passe-temps paie plus que votre concert”.

D’innombrables autres récompenses

Le journal de l’Ohio, The Toledo Blade, a déclaré à propos de “Go On” que sa “mélodie et son instrumentation tracent une ligne fine entre la country et la pop et que les paroles donnent une vision intelligente mais mature de la vie qui se déroule à la suite d’un cœur brisé”. C’était une belle ouverture pour le nouvel album, par un maître chanteur qui, malgré toute sa prééminence à Nashville, était toujours un résident du Texas, vivant au pied des collines, juste au nord de San Antonio.

Une fois que l’album George Strait a fait ses débuts gagnants, MCA a enchaîné avec le deuxième single “Don’t Make Me Come Over There And Love You”. Une composition amusante de Carter Wood et Americana notable Jim Lauderdale, il a fait n ° 17 et a été suivi d’un troisième single, “If You Can Do Anything Else” de Billy Livsey et Don Schlitz, qui a atteint le n ° 5.

L’album éponyme de George Strait a passé 49 semaines dans les charts country, atteignant également la 7e place du Hot 200 en 14 semaines. Il contenait d’innombrables autres récompenses, dont un remake de “You’re Stronger Than Me”, la chanson Hank Cochran/Jimmy Key précédemment enregistrée par Patsy Cline (sa version était la face B de son tube de 1962 “Tellement faux”).

« Il semble toujours trouver des chansons avec de la profondeur »

Sur un disque qui était particulièrement fort sur les ballades émotives et intelligentes, le collaborateur régulier de Strait Dean Dillon a offert l’élégant « If It’s Gonna Rain », écrit avec Scotty Emerick et Donny Kees. L’oreille de Strait pour un véhicule approprié l’a également conduit à « The Night’s Just Right For Love » de Rodney Crowell, sur lequel Crowell avait observé les années qui passaient avec une douce acceptation. « Je ne crains pas l’idée de vieillir », a déclaré le lyrique. “Mais je ne veux pas perdre mon sens de l’humour/Je vais bien tant que je peux rire.”

Écoutez le meilleur de George Strait sur Apple Music et Spotify.

George Strait a terminé avec une chanson d’histoire magnifiquement tournée et très poignante sur la mort d’une femme et la naissance d’un enfant, « She Took The Wind From His Sails » de Dillon et Kees. Ses harmonies glorieuses et sa sensation soft-pop auraient presque pu emmener Strait dans les eaux inexplorées de rocher de yacht.

En tant que star qui, en grande partie, n’a pas écrit son propre matériel, c’est cet instinct pour la bonne sélection de morceaux qui distingue Strait, selon son coproducteur, le président du MCA Nashville, Tony Brown. “George connaît une bonne chanson quand il l’entend”, a déclaré Brown à The Toledo Blade. «Il semble toujours trouver des chansons à succès, des chansons avec de la profondeur et tout le reste. Je le considère vraiment comme un maître dans ce domaine.

Achetez ou diffusez le premier album éponyme de George Strait.