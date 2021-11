Révélez la première bande-annonce de la série She-Hulk, diffusée en 2022

Marvel et Disney dévoilent le premier trailer de la série She-Hulk | Instagram

Tout semble indiquer que la série attendue de She-hulk Marvel Studios arrivera plus tôt qu’on ne le pense, et enfin son premier trailer est là, car ils l’ont récemment sorti et c’est une sensation.

Comme vous vous en souvenez peut-être, ce 12 novembre a eu lieu une journée Disney, où la plateforme de streaming à succès a partagé toutes les nouveautés, avant-premières et premières images de ce qui nous attend pour la prochaine année 2022, y compris un Avance par She-Hulk.

Dans la courte vidéo, vous pouvez voir le retour de Mark Ruffalo dans son personnage emblématique de l’univers cinématographique Marvel, dans sa version du professeur Hulk.

Cependant, il convient de mentionner qu’il y a peu de détails sur la série, comme la rumeur selon laquelle Megan Thee Stallion apparaîtra dans la série Marvel, mais avec cette avancée, cela ouvre une fenêtre sur de nouveaux détails.

A noter que la série appartenant à la maison de production Marvel Studios arrivera en 2022, et fait partie de la Phase 4 du Marvel Cinematic Universe, où de nouveaux héros et visages seront intégrés à l’univers.

Pour le moment, il n’y a pas de date exacte pour la première, cependant, il est prévu qu’en 2022, nous aurons plus de nouvelles de la série pour la plate-forme de streaming Disney.

Dans la bande-annonce qui dure environ 20 secondes, on voit Jennifer Walters, avec Tatiana Maslany, la nouvelle star de She-Hulk, et qui incarne une avocate à la vie apparemment normale.

Cependant, lorsqu’elle croise Bruce Banner, sa routine est transformée, car ils l’aident à contrôler sa grande force.

Comme Banner, elle n’aime pas être en colère, car sa rage est incontrôlable, mais on ne nous a pas donné plus de détails sur le point culminant de l’histoire.

En revanche, et si certains antagonistes étaient confirmés pour cette série comme Titania et Abomination, personnages bien connus des comics.

Laissant cette nouvelle série de côté, il y a quelques jours, il a été annoncé que The Eternals est désormais la deuxième meilleure première de 2021 et le meilleur début de Les studios Marvel jusqu’à présent cette année, ayant rapporté plus de 161 millions de dollars lors de son week-end en salles.

Cependant, le film de la nouvelle équipe de super-héros a divisé les opinions critiques, étant pour certains l’une des pires adaptations, tandis que pour d’autres, il vient rafraîchir ce qui a été vu auparavant.

C’est le meilleur résultat, en termes de revenus, que Marvel ait obtenu depuis le début de la pandémie et surpassant de loin d’autres titres tels que Shang Chi, Cruella et Fast and Furious.