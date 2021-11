Révélez la vidéo et appuyez sur la gâchette avec sa main droite

Octavio Ocaña : Révélez la vidéo et appuie sur la gâchette avec le droit | INSTAGRAM

Au fil des minutes et des heures, Internet continue de filtrer les vidéos du célèbre acteur qui a récemment perdu la vie, dans lesquelles on peut voir Octavio Ocaña effectuer différentes activités auxquelles il est lié et leur reprocher d’avoir perdu la vie.

Bien sûr, l’une de ces actions consiste à Tirer sur la gâchette ou la possession d’engins d’incendie, ceci également d’après les photographies sur lesquelles il portait un de ces engins à la main au moment de son impact sur le camion.

D’abord une vidéo est apparue dans laquelle il inhalait une substance ou une poudre blanche, mais maintenant cela ressemble à une vidéo de plus qui a suscité la controverse sur les réseaux sociaux et Internet, un clip dans lequel on peut voir comment il appréciait une rencontre avec ses amis buvaient et appuyaient bien sûr sur la gâchette.

« Orale p # nche Benoît« Ce sont les premiers mots que nous avons entendus d’un de ses collègues après avoir déclenché l’appareil à plusieurs reprises.

Cependant, la chose la plus curieuse de toutes, c’est qu’il appuyait sur la gâchette avec le main droite après quoi les internautes ont affirmé qu’il était gaucher et que les photographies prises par les autorités apparaissaient avec ledit objet dans sa main droite.

Octavio Ocaña : Ils continuent de révéler des vidéos « compromettantes » de l’acteur.

Bien sûr, beaucoup commentent qu’ils filtrent ces vidéos pour essayer de tacher son nom et qu’il s’amusait juste comme n’importe quel jeune homme, bien sûr sans le justifier pour des actions qui n’étaient peut-être pas si correctes mais qu’ils ne pouvaient pas confirmer ou assurer qu’« il faisait fausse route ».

Certains internautes ont écrit : « C’est très triste que sa famille ne sache pas à quel point il allait mal et qu’il marchait sur ce genre de routes, avec des gens qui l’induisaient peut-être au mal », d’autres ont dit : « où sont les des experts médiatiques qui ont dit qu’ils avaient planté cet objet et je ne sais pas combien ».

A cause de ces vidéos, beaucoup pensent que la version policière pourrait être la vraie, cependant, des doutes subsistent de la part des internautes, qui considèrent que ces vidéos pourraient être publiées pour tenter de ternir leur image et qu’ils pourraient ont même Ils ont été extraits du même téléphone portable qu’Octavio Ocaña, qui n’est pas encore apparu et dont beaucoup disent qu’il était caché par les mêmes autorités pour empêcher l’extraction de preuves de ce qui aurait pu réellement se passer.

Jusqu’à présent, il n’a pas été possible de parvenir à une détermination pleinement acceptée par tous.