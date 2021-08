Revendication de brevet DRM contre jugée inapplicable, dans une victoire juridique majeure pour Apple

in

Apple a remporté vendredi une décision dans un procès pour contrefaçon de brevet, ce qui signifie qu’une affaire de 308,5 millions de dollars a été classée sans suite. Un brevet de communication média personnalisée lié à la gestion des droits numériques (DRM) a été jugé inapplicable, a rapporté Bloomberg News.

Les retards de brevet de l’adversaire d’Apple sont “déraisonnables”

Le produit Apple en question était son logiciel FairPlay. Ceci est utilisé pour distribuer des médias cryptés via iTunes, l’App Store et Apple Music. Il a été lancé en 2003.

Le juge de district américain Rodney Gilstrap au Texas a constaté que Personalized Media avait retardé sa demande auprès de l’Office américain des brevets et des marques dans le but de réclamer plus d’argent à une date ultérieure. Les brevets concernés remontent aux années 1980. À ce stade, les brevets duraient 17 ans, ce nombre est passé à 20 en 1995. Ils incluent également de nombreux brevets datant des années 1990, mais il y avait ensuite un écart jusqu’à ce que Personalized Media en ait 101 délivrés à partir de 2010.

« La conduite suivie par PMC constitue un retard déraisonnable et un abus du système légal des brevets », selon le juge. Il a souligné les documents internes qui déclaraient que les brevets ne seraient pas délivrés utilisés jusqu’à ce que « la contrefaçon se généralise dans une industrie ».