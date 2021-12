Revendication de monopole de l’App Store rejetée par la Cour fédérale ; Apple gagne

Un recours collectif alléguant qu’Apple détient le monopole de l’App Store a été rejeté par un juge de la Cour fédérale, dans une décision de 34 pages.

Une partie de la décision dit essentiellement que les plaignants ont fait un mauvais travail en exposant leur cas, mais un autre élément place potentiellement Apple dans une position de force lorsqu’il s’agit de défendre d’autres affaires antitrust contre l’App Store…

Le procès a été mené par les développeurs de Coronavirus Reporter, dont l’application a été interdite par Apple en vertu de règles, qui n’autorisent que les applications liées au COVID-19 des organismes de santé gouvernementaux officiels.

Courthouse News rapporte que le développeur souhaitait initialement une injonction préliminaire avant une audience complète, mais le juge a rejeté la demande dans son intégralité.

Les développeurs ont affirmé qu’Apple avait utilisé son pouvoir de monopole pour exclure Coronavirus Reporter de l’App Store au profit de ses propres « partenaires institutionnels ». Apple a rejeté le logiciel en vertu d’une politique qui interdit les applications liées à Covid à moins qu’elles ne soient soumises par une entité de santé reconnue telle qu’une agence gouvernementale ou un établissement médical. Les développeurs ont déclaré qu’Apple avait utilisé des politiques similaires pour exclure ou supprimer le classement d’autres applications pour des raisons anticoncurrentielles.

Coronavirus Reporter et ses co-plaignants ont demandé une injonction préliminaire qui empêcherait temporairement Apple de garder certaines applications hors de son App Store et de facturer aux développeurs des frais de soumission de 99 $ par an à l’App Store.

Dans une décision de 34 pages publiée mardi, le juge de district américain Edward Chen a rejeté la requête en injonction comme étant sans objet après avoir rejeté l’action en justice.