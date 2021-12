Revendications acceptées : les agriculteurs annulent l’agitation pendant un an après les assurances du gouvernement

Les agriculteurs ont exigé que les MSP deviennent le droit légal des producteurs de renforcer le mécanisme. Une autre demande concernait le retrait de sections du projet de loi sur l’électricité (amendement) 2020 qui menaceraient de saper l’approvisionnement en électricité subventionnée pour l’agriculture. (fichier image)

Jeudi, jusqu’à 40 syndicats d’agriculteurs ont mis fin à leur agitation de plus d’un an aux frontières de Delhi contre les trois lois agricoles controversées (maintenant abrogées) après que le Centre leur a donné l’assurance écrite de répondre à leurs demandes en suspens. Tandis que les cas enregistrés contre les chefs d’agriculteurs pendant l’agitation seraient retirés, le gouvernement a également accepté de mettre en place un comité composé de représentants d’agriculteurs et de représentants du gouvernement pour trouver des moyens de « garantir » des prix de soutien minimum (MSP) pour tous les produits agricoles.

Bien que le gouvernement annonce des MSP pour une série de cultures, y compris les légumineuses et les oléagineux pour les saisons kharif et rabi, les achats à ces prix sont largement limités au riz, au blé et au coton. En outre, les avantages du MSP sont principalement utilisés par les agriculteurs de quelques États, notamment le Pendjab.

Les agriculteurs ont exigé que les MSP deviennent le droit légal des producteurs de renforcer le mécanisme. Une autre demande concernait le retrait de sections du projet de loi sur l’électricité (amendement) 2020 qui menaceraient de saper l’approvisionnement en électricité subventionnée pour l’agriculture.

Le 29 novembre, le Parlement a adopté le Farm Laws Repeal Bill, 2021, pour annuler les trois lois régissant la commercialisation des produits agricoles. Cela est intervenu après une allocution télévisée du Premier ministre Modi à la nation le 19 novembre, affirmant que les lois – publiées pour la première fois sous forme d’ordonnances le 5 juin 2020 et promulguées par le Parlement en septembre 2020 – seraient abrogées, car le gouvernement n’a pas pu convaincre une partie des agriculteurs de l’utilité des lois pour eux, en termes d’augmentation de leurs revenus. Dans son allocution, Modi a également annoncé la formation d’un comité pour promouvoir l’agriculture à budget zéro, un terme pour l’agriculture basée sur des engrais naturels et des semences locales, pour modifier les modes de culture en fonction des besoins changeants du pays et « rendre la MSP plus efficace et transparent ».

Le Samyukta Kisan Morcha (SKM), une organisation faîtière des syndicats agricoles en agitation, a annoncé jeudi la suspension de l’agitation, et a déclaré que les agriculteurs rentreraient chez eux le 11 décembre après les sites de protestation. Ils ont toutefois ajouté qu’ils se réuniraient à nouveau le 15 janvier pour voir si le gouvernement tenait ses promesses. « S’ils ne (répondent pas aux exigences), nous pouvons prendre un appel pour reprendre la manifestation », a déclaré Gurnam Singh Chaduni, membre du SKM.

Compte tenu de l’agitation prolongée des agriculteurs aux frontières de Delhi, la Cour suprême avait, le 12 janvier 2021, suspendu les trois lois et mis en place un panel de quatre membres pour discuter avec les parties prenantes, faire la chronique de leurs points de vue et suggérer des solutions à l’amiable. Lors de la série de pourparlers qui a suivi avec les agriculteurs, le Centre a proposé de suspendre les lois pendant un an et demi et de mettre en place un comité mixte pour discuter de la législation pour mettre fin à l’impasse, mais les agriculteurs ont maintenu leur demande que les lois se retirer complètement et insister sur le fait que leur « ghar wapsi » des frontières de la capitale nationale était subordonné à l’abrogation des lois.

Les experts ont été de fervents partisans des lois agricoles car ils pensent que les changements auraient libéré les agriculteurs des griffes des marchés de l’APMC notifiés, leur donnant la liberté de vendre leurs produits n’importe où dans le pays et leur permettant de gagner plus.

Parmi les trois lois, la loi de 2020 sur le commerce et le commerce des produits agricoles (promotion et facilitation) vise à donner aux agriculteurs la liberté de vendre leurs produits en dehors des cours de marché notifiées de l’APMC sans aucun prélèvement. Cela était censé garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs en facilitant des canaux commerciaux alternatifs compétitifs. La loi de 2020 sur l’Accord de 2020 sur l’assurance des prix et les services agricoles des agriculteurs (autonomisation et protection) propose de donner aux agriculteurs le droit de conclure un contrat avec des entreprises pour vendre leurs produits à un prix convenu à l’avance. Cette loi visait à transférer le risque de volatilité du marché des agriculteurs aux entreprises et à donner aux paysans l’accès à des technologies modernes et à des intrants de meilleure qualité.

Par le biais de la loi de 2020 sur les produits essentiels (modification), le Centre a souhaité supprimer des articles tels que les céréales, les légumineuses, les graines oléagineuses, les oignons et les pommes de terre de la liste des produits de base essentiels et supprimer l’imposition de limites de stockage sur ces articles, sauf dans des « circonstances extraordinaires ». ”. Cela visait à attirer des investissements privés et des IDE à grande échelle dans le secteur agricole.

