Revenir? Calendrier de sortie exploré

Après quatre ans de préparation, la série documentaire tant attendue de Peter Jackson, The Beatles : Get Back, est enfin arrivée sur nos écrans.

Chronique des derniers mois du groupe, Jackson a monté plus de 60 heures de séquences vidéo et plus de 150 heures d’enregistrements audio du tournage du film Let It Be des années 1970 en une série plus digeste.

Mais combien d’épisodes y a-t-il dans The Beatles: Get Back et quand chaque nouvel épisode sort-il sur Disney + ?

Les Beatles : Revenez | Bande annonce officielle | Disney+

The Beatles: Get Back date de sortie et prémisse

The Beatles: Get Back a été présenté en première sur Disney+ le jeudi 25 novembre 2021.

Les Beatles sont sans aucun doute l’un des plus grands, sinon le plus grand groupe de rock de tous les temps et pourtant, il y a énormément de conjectures sur la façon dont le groupe s’est séparé il y a plus de cinq décennies.

Sorti en mai 1970, le film Let It Be de Michael Lindsay-Hogg est considéré par beaucoup comme ne montrant que le côté le plus sombre des dernières sessions d’enregistrement des Beatles avec des tensions croissantes entre les membres du groupe jusqu’à ce qu’ils finissent par se séparer.

Maintenant, cependant, Peter Jackson a plongé dans plus de 60 heures de séquences enregistrées à l’époque pour raconter une version plus complète de l’histoire dans son « documentaire sur un documentaire » qui impliquait beaucoup plus de moments joviaux et humoristiques que le film original. montré.



Combien y a-t-il d’épisodes dans The Beatles : Get Back ?

The Beatles: Get Back se compose de trois épisodes au total.

Sorti pendant le week-end de Thanksgiving aux États-Unis, le premier opus de Get Back est arrivé sur Disney + le 25 novembre.

Les deux épisodes suivants suivront respectivement les 26 et 27 novembre.

Les fans souhaitant regarder chaque nouvel épisode dès leur sortie pourront le faire à partir de minuit, heure du Pacifique aux États-Unis.

Partout dans le monde, cela se traduit par :

00 h 00 PT aux États-Unis 03 h 00 HE aux États-Unis 08 h 00 GMT au Royaume-Uni 09 h 00 CET en Europe 13 h 30 IST en Inde 19 h 00 AEDT à Sydney, Australie

Quelle est la durée de chaque épisode ?

Le réalisateur oscarisé Peter Jackson ne fait certainement pas les choses à moitié et c’est certainement le cas avec The Beatles: Get Back.

Alors que Jackson a réduit les 60 heures de séquences originales, chaque épisode des docuseries dure entre deux et trois heures, avec une durée totale d’environ huit heures.

Les durées exactes de chaque épisode sont les suivantes :

Partie 1 | 157 minutes (2:37 heures) Partie 2 | 173 minutes (2:53 heures) Partie 3 | 138 minutes (2:18 heures) Total | 468 minutes (7:48 heures)

The Beatles: Get Back est disponible en streaming maintenant sur Disney + après sa première le 25 novembre 2021.

