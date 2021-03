« Revenir en arrière était l’espoir que les choses allaient s’améliorer »

Au cours de cette année pandémique, 20 minutes a maintenu son édition papier avec un objectif principal: transmettre l’information à un grand nombre de personnes dans les villes dans lesquelles il opère, alors que se tenir à jour a été (et est) plus important que jamais.

L’Afrique est l’une des faces visibles de ce médium. Un distributeur qui, au jour le jour, transmet le travail social du journal permettant de le distribuer, gratuitement et à la main, aux lecteurs de Madrid.

Question: Depuis combien de temps traitez-vous?

Réponse: J’ai commencé quand j’avais 19 ans et je suis là depuis environ cinq ans. J’ai d’abord été à Moncloa pendant deux ans; puis je suis allé à Barcelone, j’y suis resté un an; et quand je reviens, j’ai été à plusieurs endroits, mais généralement à Moncloa.

Q.: Comment était le retour après la pause?

R.: Nous avons été au chômage pendant deux mois, jusqu’à ce que la première phase de la désescalade commence et ils m’ont appelé pour revenir. La moitié des gens étaient des coureurs, les seuls à pouvoir sortir à ce moment-là.

Q.: Et le casting?

R.: Il y avait très peu de monde et il fallait débattre entre aller voir les gens pour leur donner le journal ou ne pas s’approcher trop près pour maintenir une distance de sécurité et craindre s’ils ne voulaient pas le prendre. Les gens se sont déjà habitués au retour.

Q.: Vouliez-vous revenir en arrière?

R.: Je voulais refaire des choses utiles [risas]. J’étais reconnaissant d’avoir un travail. J’ai senti que tout revenait un peu à la normale, c’était un espoir, je n’étais plus enfermé chez moi … J’ai vu que les choses allaient mieux.

Q.: Comment était-ce de voir Moncloa vide?

R.: Je ne l’ai jamais vu comme ça. La sortie où il a livré était fermée et les portes ouvertes étaient complètement vides. C’était très étrange, il n’y avait personne ou rien d’ouvert, comme si tout s’était arrêté.

Q.: Maintenez-vous une relation avec les lecteurs?

R.: Oui, avec mes habitués, comme je les appelle [risas]. Ce sont des personnes âgées et celles qui prennent toujours le journal. Je connais leurs noms, leur lieu de travail, leurs horaires de travail et leurs vacances …

Q.: Et tout contact au-delà du casting?

R.: Oui, après tant d’années … Je suis toujours amie avec un gars qui travaillait à proximité et qui s’arrêtait pour me parler tous les jours. Une fois, il m’a apporté un muffin et en dessous il y avait son numéro de téléphone.

Q.: Que signifie le journal pour les Madrilènes?

R.: C’est un point d’information très accessible et très rapide dans une ville comme Madrid, où vous courez partout.