Revenu 2021 : dates clés et quand demander votre draft en 2022 | Vie

2022 est arrivé et il est temps de commencer à faire des chiffres pour payer les impôts. Si vous ne connaissez pas les délais dont vous disposez ou où vous devez vous rendre, nous vous le dirons.

On sait que ce n’est pas le meilleur moment pour parler d’impôts à la mi-janvier, mais il est vrai aussi qu’il vaut mieux que les choses soient claires à temps pour que rien ne nous prend au dépourvu.

Si vous faites partie de ceux qui veulent se débarrasser de la question des revenus le plus rapidement possible, vous pouvez commencer à produire des déclarations en ligne à partir du 6 avril. Ceci établit le calendrier du contribuable de l’Agence des impôts.

C’est une date qui prolonge le délai. D’une manière ordinaire, il peut être présenté du 1er juin au 30 juin en personne, mais le service Web nous donnera presque deux mois de plus pour le faire.

La déclaration peut se faire par téléphone si nous le préférons. Avec ce service, nous recevrons l’aide d’une personne qui travaille pour le Trésor, ce qui est fortement recommandé pour ceux qui ne sont pas très clairs sur le fonctionnement du système.

Pour le faire par téléphone, le délai est également prolongé, pouvoir le faire du 5 mai au 30 juin. Par conséquent, que nous le fassions en ligne, par appel ou en personne, nous avons amplement le temps de produire la déclaration.

Quelques changements pour ceux qui ont le plus

Cette année, il y a eu une modification qui affectera ceux qui ont une fortune que beaucoup d’entre nous aimeraient le plus. Si au cours de l’année 2021 vos revenus ont dépassé un certain montant, l’impôt est modifié et le montant à payer augmente.

Si votre fortune est montée au 300 000 euros, la taxe s’amortira avec vous et vous devrez faire face à une hausse de 3 points de pourcentage, laissant 47 % à payer au Trésor. Si vous avez obtenu 200 000 euros, il est taxé à 26%.

Beaucoup ont obtenu ces montants grâce aux crypto-monnaies et il va falloir être honnête, car les sociétés de bourse collaborent avec le Trésor.

La banque est obligée d’informer le Trésor si elle détecte certains types de revenus. Et on ne parle pas de montants millionnaires, il suffit de saisir une facture de 500 euros, soit plus de 3 000 euros, pour que le Trésor reçoive automatiquement un avis.

Finalement, ceux dont la valeur nette est supérieure à 10 millions d’euros (qui les a attrapés) verra leur taux d’imposition passer à 3,5%, 1% de plus que l’année précédente. C’est une autre des mesures qui espère obtenir une collecte plus élevée et atteindre une réelle progressivité.

Donc tu sais, si tu fais partie de ceux qui ont beaucoup, tu dois payer plus que les autres fois. C’est sûr que ça fait moins mal que les autres.