Revenu de base universel : l’heure de l’UBI est venue

En 1920, Bertrand Russell a plaidé en faveur d’un nouveau modèle social qui combinait les avantages du socialisme et de l’anarchisme, et que le revenu de base devrait être une composante vitale de cette nouvelle société. Plus récemment, en particulier après que Covid a mis en évidence d’importantes inégalités, et avec la préoccupation croissante que la technologie (en particulier l’IA) puisse à la fois aggraver ces inégalités et, peut-être, même changer la nature du travail, le revenu de base universel (RBI) a fait l’objet d’un examen plus sérieux. Elle a déjà été essayée dans une mesure limitée dans plusieurs pays. Une excellente vidéo du Financial Times (on.ft.com/3sQnYmz) explique l’histoire et de nombreux avantages et inconvénients.

Nous sommes maintenant à un moment où l’UBI doit devenir une partie intégrante de la politique budgétaire, non seulement parce que les inégalités sont à un niveau record, mais aussi parce que, à mesure que nous regardons vers l’avenir, il semble clair que la croissance économique sera probablement durablement inférieure à au cours des 50 dernières années, aggravant la situation.

L’économie est liée au monde réel par l’identité suivante : croissance économique = croissance démographique + croissance de la productivité.

La croissance démographique a fortement ralenti en Chine et, dans une moindre mesure, en Inde ; les taux de fécondité baissent dans la plupart des pays développés ; et il existe de nombreuses preuves anecdotiques montrant que de nombreux jeunes couples n’ont qu’un seul enfant tandis que beaucoup d’autres (pour diverses raisons, notamment le changement climatique) n’ont tout simplement pas, ou certainement pas prévu, de bébé. La Banque mondiale prévoit que la croissance de la population mondiale passera de 1,03 % cette année à 0,5 % en 2050 (et encore à 0,03 % en 2100). Ainsi, la croissance économique à l’avenir sera plus faible que par le passé, à moins qu’il n’y ait une croissance de la productivité qui change la donne.

Certes, le déploiement de plusieurs technologies générera des augmentations progressives de la productivité – une pénétration plus profonde des téléphones intelligents dans les populations à faible revenu ; les maisons intelligentes deviennent la norme ; L’utilisation de l’IA se répand dans tous les secteurs ; technologie de chaîne de blocs rendant les transactions plus efficaces, etc. D’autre part, au cours des 50 dernières années, les technologies d’amélioration de la productivité sont entrées dans le monde et sont devenues la norme aujourd’hui – les ordinateurs personnels, Internet et les téléphones mobiles ne sont que trois exemples. Aujourd’hui, chacun de nous est, en moyenne, déjà trois fois plus productif que chaque individu en 1961. S’il est impossible d’évaluer si les gains de productivité à l’avenir seront plus élevés, plus faibles, ou plus ou moins les mêmes que par le passé , il est important de noter que les gains de productivité semblent, peut-être sans surprise, s’estomper dans le temps : la moyenne mobile des gains de productivité annuels est passée de 3,47 % en 1966 à 1,90 % aujourd’hui.

Le graphique d’accompagnement illustre l’histoire : la croissance économique (ligne noire) et la croissance de la productivité (ligne plus claire) ont été assez volatiles, mais la croissance démographique (ligne rouge) a diminué régulièrement ; la ligne rouge en pointillés utilise les prévisions de la Banque mondiale pour la croissance démographique jusqu’en 2050.

En supposant que la croissance moyenne de la productivité à l’avenir correspondra simplement à celle du passé, la croissance moyenne de la productivité au cours des 30 prochaines années sera de 1,9 %. Avec une croissance démographique moyenne sur la période de 0,73 %, la croissance économique annuelle moyenne ne serait que de 2,63 %. Cela signifie que la croissance mondiale sera probablement inférieure à cela environ 50 % du temps.

Depuis 1961, la croissance mondiale a été inférieure à 2,63 % en seulement 15 ans, soit 30 % du temps. Dans tous les cas, ce ralentissement de la croissance a été observé pendant ou juste avant les six récessions : 1973 et 1974 suite au premier choc pétrolier ; 1980 à 1983 en raison des taux d’intérêt mondiaux très élevés alors que la Fed américaine sous Paul Volcker a brisé le dos de l’inflation ; 1991 à 1993, après la première invasion de l’Irak ; 2001 et 2002 suite au crash des dot-com ; 2008 et 2009 après la dernière crise économique ; et 2019 et 2020 post-COVID.

Ainsi, si la croissance va être inférieure à 2,63 % environ la moitié du temps, contre 30 % du temps dans le passé, les récessions (ou conditions récessives) seront beaucoup plus fréquentes qu’au cours des 50 dernières années. Pendant les récessions, la croissance ralentit, les gens perdent leur emploi, les entreprises disparaissent, les taux d’intérêt baissent et les inégalités augmentent. De toute évidence, les politiques publiques doivent reconnaître cela et planifier une croissance plus faible et des récessions plus fréquentes, c’est pourquoi l’UBI est une idée dont le temps est venu.

Sa mise en œuvre nécessitera à la fois une planification judicieuse des prestations existantes et des impôts plus élevés pour garantir des excédents gouvernementaux durables. De nombreux gouvernements sont déjà aux prises avec des moyens efficaces d’augmenter les impôts ; et bien qu’il puisse y avoir de nombreux modèles, la meilleure façon de le faire sans nuire à la croissance est d’augmenter fortement les impôts sur les actifs (capital) et les revenus basés sur le capital tout en réduisant les impôts directs et indirects. Cela pourrait probablement être vendu sans créer trop de traumatisme, d’autant plus que tant de capital est actuellement déployé à des rendements négatifs.

Étant donné que la croissance est actuellement assez forte, qu’il y a plus d’offres d’emploi que de candidats enthousiastes, la plupart des entreprises, certainement dans le secteur organisé, se portent bien (avec de nouvelles poussent partout) et les taux d’intérêt augmentent, le moment de l’introduction d’UBI ne pouvait pas être meilleur.

PDG, Mecklai Financial

