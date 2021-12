Revenu fixe : conseils pour choisir le bon OPCVM de dette

Les fonds communs de placement de dette offrent un rendement prévisible et une liquidité élevée, ce qui en fait l’un des instruments d’investissement préférés des investisseurs à faible appétit pour le risque.



Le marché boursier actuel semble volatil et les principaux indices sont déjà en baisse de près de 10 % par rapport au récent sommet. Par exemple, Nifty 50 se négocie actuellement sous la barre des 17 000 par rapport à son récent sommet de 18 600. Dans un tel scénario, c’est une bonne idée de parquer une certaine partie de vos investissements vers des fonds à revenu fixe ou des fonds communs de placement de dette. Connaître et comprendre ces fonds et les risques associés pourraient aider les investisseurs à tirer parti des avantages de cette classe d’actifs et également aider à choisir le bon fonds pour leur portefeuille.

Qu’est-ce qu’un fonds commun de placement de dette?

Un fonds commun de placement de dette est également connu sous le nom de fonds à revenu fixe qui investit dans des titres à revenu fixe tels que des titres d’État, des bons du Trésor, des papiers commerciaux, des débentures, des obligations de sociétés hautement cotées et d’autres instruments du marché monétaire. Tous ces instruments ont une date d’échéance prédéterminée et un taux d’intérêt fixe que l’acheteur peut gagner à l’échéance. Ils sont donc appelés titres à revenu fixe. Comme les rendements ne sont généralement pas affectés par les fluctuations du marché, les fonds communs de placement de dette sont considérés comme des options d’investissement à faible risque.

Mécanique du fonds commun de placement

Chaque instrument de dette a une cote de crédit qui indique la possibilité de défaut de l’émetteur de la dette dans le paiement des intérêts et du principal. En règle générale, les gestionnaires de fonds communs de placement de dette utilisent ces notations et d’autres facteurs pour sélectionner des instruments de dette de bonne qualité. Mais selon le scénario, les gestionnaires de fonds peuvent parfois choisir des titres de créance de faible qualité qui offrent une opportunité de générer des rendements plus élevés et le gestionnaire de fonds prend un risque calculé.

Types de fonds communs de placement de dette

En fonction de la période d’échéance, les fonds de dette peuvent être classés en différents types. Les fonds liquides sont des fonds qui investissent uniquement dans des instruments du marché monétaire ayant une échéance maximale de 91 jours. Les fonds obligataires dynamiques investissent dans des titres de créance d’échéances variables en fonction du régime de taux d’intérêt en vigueur. Contrairement à ce qui précède, les fonds d’obligations d’entreprise investissent au moins 80 % de leur actif total dans des obligations d’entreprise qui ont les cotes de crédit les plus élevées. Ces fonds conviennent aux investisseurs ayant une tolérance au risque plus faible et cherchant à investir dans des obligations de sociétés de haute qualité. De même, nous avons des fonds thématiques tels que les fonds bancaires et PSU, les fonds dorés et d’autres types de fonds comme les fonds de risque de crédit, les fonds flottants, etc.

Considérer ce qui suit

Avant d’investir dans un fonds de dette, évaluez votre objectif de placement. Par exemple, vous pouvez souhaiter parquer votre argent jusqu’à ce que la volatilité du marché des actions se calme ou créer un fonds d’urgence, etc. Ainsi, une fois que vous avez identifié votre objectif d’investissement, le processus de sélection du bon fonds devient plus facile.

Un autre facteur est la période de détention de l’investissement, car chaque objectif d’investissement a une limite de temps spécifique. Si vous avez un objectif d’investissement à court terme d’environ trois mois à un an, les fonds liquides sont préférables. Si la durée est comprise entre un et trois ans, vous pouvez opter pour des fonds de dette à court terme. Mais si vous avez un horizon temporel intermédiaire de trois à cinq ans, les fonds obligataires dynamiques sont idéaux.

Pour conclure, les OPCVM de dette ne sont pas exempts de risque car ils sont exposés au risque de taux d’intérêt, qui est l’effet de la variation des taux d’intérêt sur la valeur des titres du régime. Cependant, les fonds communs de placement de dette offrent généralement des rendements prévisibles, une liquidité élevée et en font ainsi l’un des instruments d’investissement préférés des investisseurs qui ont un faible appétit pour le risque.

L'écriture est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

