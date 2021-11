REVENU FIXE : Retail Direct Gilt Account : faut-il y aller ?

Le RDG vous donne un accès direct aux G-Secs, qui jusqu’à présent étaient réservés aux « grands garçons » du marché, les institutions financières.

Par Joydeep Sen

Le programme Retail Direct Gilt Account (RDG) récemment lancé par la Reserve Bank of India (RBI) suscite un intérêt considérable parmi les investisseurs. Il s’agit d’une démarche appréciable de la banque centrale, permettant aux investisseurs particuliers d’ouvrir un compte directement auprès de la RBI plutôt qu’avec une banque, et offrant un service gratuit. Cependant, à titre de comparaison, les fonds communs de placement existent depuis longtemps. Nous discuterons de certains aspects, afin que vous soyez mieux placé pour trancher entre les deux avenues.

Avant de continuer, nous devons comprendre le Mark-to-Market (MTM) et le Hold-to-Maturity (HTM). Dans un investissement avec une date d’échéance définie ; par exemple, une obligation, si elle est détenue jusqu’à l’échéance, vos rendements ne dépendent pas des mouvements de prix sur le marché secondaire. Par exemple, pour une obligation à échéance de cinq ans, si vous l’achetez aujourd’hui et la conservez pendant cinq ans, peu importe que les prix des obligations sur le marché montent ou descendent. C’est le concept de HTM ; vous vous protégez de la volatilité du marché en détenant jusqu’à l’échéance.

Par contre, dans un fonds commun de placement de dette à capital variable, par exemple, un fonds de titres publics (G-Sec), le portefeuille aura toujours une échéance de portefeuille. Les titres individuels arriveront à échéance, mais de nouveaux titres seront achetés. Les rendements d’un fonds de dette à capital variable augmenteront ou diminueront en fonction des mouvements sur le marché secondaire. C’est le concept de MTM, où vos rendements sont marqués par le mouvement du marché de ce jour ou de cette période. MTM peut jouer en votre faveur si les prix des obligations augmentent pendant votre mandat d’investissement et vice versa, si les prix baissent.

Quel est le meilleur?

Le RDG vous donne un accès direct aux G-Secs, qui jusqu’à présent étaient réservés aux « grands garçons » du marché, les institutions financières. Si vous préférez le bricolage, que vous avez les moyens et la bande passante pour exécuter et que vous souhaitez économiser sur les frais de fonctionnement facturés par les fonds communs de placement, vous pouvez opter pour RDG. Par contre, si vous préférez l’offre de fonds communs de placement en termes d’expertise en gestion de fonds, de portefeuille diversifié, de liquidité à tout moment en termes de rachat, etc., investissez dans des parts de fonds G-Sec.

En termes de rendement, la plupart des fonds communs de placement, y compris les fonds G-Sec, sont à capital variable et sont soumis au MTM. Il existe deux catégories de fonds G-Sec, la variété habituelle et la variété à échéance constante de 10 ans. Cependant, si vous détenez des fonds G-Sec pendant une longue période, disons 10 ans, les volatilités du marché s’équilibrent et vous obtenez des rendements décents. Dans RDG, vous pouvez faire du HTM et vous protéger de la volatilité du marché en achetant des titres de maturité proportionnelle que vous pouvez détenir. Vous pouvez également vendre avant l’échéance, en fonction des mouvements du marché et de vos besoins de trésorerie.

Imposition

En termes de fiscalité, les fonds communs de placement ont l’avantage, à condition de pouvoir les conserver pendant trois ans. Cette efficience fiscale découle de l’avantage d’indexation. Vous investissez dans l’option de croissance du fonds, détenez pendant trois ans ou plus, et votre coût d’achat est « indexé » selon les chiffres de l’indice d’inflation des coûts (CII) annoncés par le gouvernement, et vous ne payez de l’impôt que sur les gains nets .

Le taux de l’impôt sur les gains en capital à long terme sur les fonds communs de placement de dette est de 20 % plus la surtaxe et la taxe, mais cela ne s’applique qu’aux gains indexés, et le taux effectif est nettement inférieur. Dans RDG, le coupon (intérêt) sur les obligations d’État ou toute obligation d’ailleurs est imposable à votre taux marginal à la dalle, qui est généralement de 30% plus la surtaxe et la taxe. Sauf si vous êtes dans une tranche d’imposition basse, les fonds G-Sec sont efficaces pour vous, à condition d’avoir un horizon de trois ans.

Net-net, RDG est destiné aux investisseurs bricoleurs tandis que les fonds G-Ses proposent des G-Secs sous forme de package.

L’écrivain est formateur en entreprise et est l’auteur de plusieurs livres sur la gestion de patrimoine.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.