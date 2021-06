Revenu fixe : Verrouillez les petits plans d’épargne d’ici fin juin

Depuis avril 2016, les taux d’intérêt des petits plans d’épargne sont alignés sur les taux des titres publics de maturité similaire avec un spread.

Les investisseurs averses au risque peuvent désormais investir dans de petits plans d’épargne car le gouvernement est susceptible de réduire les taux d’intérêt à partir du 1er juillet. En fait, le 31 mai, le gouvernement a considérablement réduit les taux d’intérêt sur tous les plans conformément aux taux des titres publics, mais a retiré la notification le lendemain, compte tenu des élections à l’Assemblée dans plusieurs États.

Les petits plans d’épargne sont populaires auprès des investisseurs à revenu fixe car ils offrent des taux d’intérêt beaucoup plus élevés que les dépôts bancaires à terme. Les données de la Reserve Bank of India (RBI) montrent que la part de la petite épargne dans l’épargne financière des ménages est passée de 1,3% du PIB au T3FY20 à 1,4% au T3FY21.

Dans la notification retirée, le taux d’intérêt du Fonds public de prévoyance (PPF) a été réduit à 6,4 % contre 7,1 % ; dépôts à terme à 5 ans à 5,8% contre 6,7% ; Plan d’Épargne Seniors (SCSS) à 6,5% contre 7,4% ; Régime de revenu mensuel (MIS) à 5,7% contre 6,6% ; Carte Nationale d’Epargne (NSC) à 5,9% contre 6,8% ; Kisan Vikas Patra (KVP) à 6,2% (durée de 124 mois) de 6,9% (durée de 138 mois) et Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) à 6,9% de 7,6%.

Les experts disent que le gouvernement pourrait réduire les taux des petites épargnes à partir du 1er juillet, car les taux d’intérêt de l’économie ont baissé. La baisse des taux d’intérêt sera conforme à la stratégie de la RBI et du gouvernement visant à stimuler la consommation et à relancer l’économie, le produit intérieur brut s’étant contracté de 7,3 % au cours de l’exercice 21. Depuis avril 2016, les taux d’intérêt des petits plans d’épargne sont alignés sur les taux des titres publics de maturité similaire avec un spread.

Bloquez à des taux plus élevés

Les investisseurs peuvent bloquer à des taux d’intérêt plus élevés dans les dépôts à terme de la poste à 1, 2, 3 et 5 ans, NSC, KVP, dépôts récurrents à 5 ans, MIS et SCSS pour toute la durée de l’investissement. Lorsque les taux d’intérêt sont révisés, ces régimes paient les taux contractuels jusqu’à l’échéance. Cependant, en cas de PPF ou de SSY, la totalité du solde gagnera les tarifs révisés.

Les programmes tels que NSC, KVP et MIS sont des investissements d’échelle idéaux qui peuvent être utilisés pour divers objectifs financiers. Vous pouvez également acheter des NSC auprès de banques du secteur public et de quelques banques du secteur privé et mettre en gage les certificats en garantie de prêts auprès de banques ou d’institutions financières non bancaires. Le corpus, capital et intérêts perçus, est versé à l’investisseur à l’échéance. Bien qu’aucun TDS ne soit déduit, vous devez payer de l’impôt sur les intérêts gagnés à votre taux marginal.

Dans KVP, le dépôt minimum est de Rs 1 000 et en multiples de Rs 100. Cependant, il n’y a pas de limite maximale pour l’investissement. La période d’échéance est fixée par le ministère des finances en fonction de la date du dépôt. On peut fermer prématurément un KVP sous certaines conditions.

Le PPF reste le plus populaire

Le PPF reste l’option d’investissement la plus recherchée pour créer un pécule non imposable. La durée du compte est de 15 ans et peut être prolongée par bloc de 5 ans. Un souscripteur peut effectuer un retrait au cours d’un exercice social après cinq ans excluant l’année d’ouverture du compte. Le montant du retrait peut être prélevé jusqu’à 50 % du solde au crédit à la fin de la quatrième année précédente ou à la fin de l’année précédente, selon la plus faible des deux.

La clôture anticipée est autorisée après cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle le compte a été ouvert sous certaines conditions. En cas de clôture anticipée, un intérêt de 1% sera déduit de la date d’ouverture du compte/date de prolongation selon le cas.

