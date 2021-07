Revenus d’Apple : la croissance du marché indien aide le géant de la technologie à enregistrer des ventes record

Au cours du dernier trimestre, Apple a déclaré aux investisseurs que la société s’attendait à ce que la pénurie de puces freine les ventes d’une valeur pouvant atteindre 4 milliards de dollars. (Photo : .)

Le chiffre d’affaires d’Apple Inc pour le trimestre de juin a augmenté de 36,4 % sur un an pour atteindre 81,4 milliards de dollars, un record pour le trimestre, grâce à la forte croissance des marchés émergents. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la majorité des marchés qu’ils suivaient affichaient une croissance à deux chiffres, avec une performance particulièrement forte en Inde, au Vietnam et en Amérique latine.

S’adressant aux analystes lors d’une conférence téléphonique post-bénéfice, Cook a déclaré que la performance de la société au troisième trimestre sur les marchés émergents était incroyable et a attribué cette performance au fait d’offrir quelque chose pour tout le monde. Il a appelé l’iPhone SE, l’iPhone le plus abordable de la société, un point d’entrée et un rouage important dans sa gamme.

L’Inde est un marché sensible aux prix, un fait qui n’a pas échappé aux patrons d’Apple, et la société s’est agressivement concentrée sur les prix au cours des deux dernières années. L’iPhone SE commence en dessous de Rs 40 000, tandis que les variantes XR et 11 coûtent un peu moins de Rs 50 000 avec les offres et les offres.

Apple a déjà souligné les opportunités de croissance qu’il voit en Inde et a mis en évidence des plans d’ouverture de points de vente physiques, en plus de sa boutique en ligne, dans le but de consolider sa position sur l’un des marchés de smartphones les plus grands et les plus compétitifs au monde. La société a exprimé son désir d’offrir des expériences en magasin et en ligne en Inde qui seraient équivalentes à ses normes mondiales.

Cook, cependant, a également tempéré les attentes en affirmant que la pénurie mondiale de puces, qui avait déjà touché les ventes de Macbooks et d’iPads, affecterait bientôt la production de l’iPhone. Il voit également la croissance des revenus ralentir en conséquence, a rapporté ..

Selon les dirigeants d’Apple, le chiffre d’affaires de la société au quatrième trimestre continuera d’afficher une croissance à deux chiffres, mais tombera en dessous du taux du troisième trimestre. Ils ont déclaré que la pénurie de puces n’avait pas affecté l’entreprise autant que prévu au cours du trimestre qui venait de s’achever, mais que les choses ne feraient qu’empirer à partir d’ici.

Au cours du dernier trimestre, Apple a déclaré aux investisseurs que la société s’attendait à ce que la pénurie de puces freine les ventes d’une valeur pouvant atteindre 4 milliards de dollars.

