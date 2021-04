Revenus de parrainage IPL 2021: Vivo IPL 14 s’avère être plus que rentable alors que la BCCI envisage Rs 4000 crore de revenus de parrainage

Selon les estimations de l’industrie, les huit franchises ensemble ont totalisé Rs 450-500 crore l’année dernière en tant que revenus de parrainage.

Avec Vivo de retour en tant que sponsor principal, le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) cherche à gagner environ 4000 crores de Rs grâce à la prochaine Premier League indienne (IPL). À partir du 9 avril, la 14 édition de l’IPL permettra à l’un des organismes sportifs riches en argent de rebondir dans l’action. Selon les estimations de l’industrie, la BCCI avait signalé une baisse de 30 à 40% de ses revenus l’année dernière. Jusqu’à présent, il a signé cinq sponsors et cherche à en ajouter un ou deux de plus. «La BCCI a ajouté deux partenaires officiels en 2020 et en a ajouté un de plus en 2021, ce qui est incroyable compte tenu d’un écart de seulement quatre à cinq mois au cours des deux saisons. Cela signifie très clairement qu’il y a une demande croissante d’IPL et donc que les revenus de sponsoring sont en hausse », a déclaré à BrandWagon en ligne Vinit Karnik, chef d’entreprise, Divertissement, Sports et LIVE Events, GroupM.

Le revenu du pool central se compose de l’argent gagné grâce aux parrainages, y compris l’activation sur le terrain. Alors que Star India paiera Rs 3269,5 crore à la BCCI pour les droits de diffusion, il gagnera Rs 440 crore de Vivo en tant que sponsor principal avec Rs 220 crore des cinq sponsors officiels, et un autre Rs 60 crore du parrainage d’arbitre et de time-out stratégique. . À l’heure actuelle, l’IPL 14 a signé Upstox, Dream11, Unacademy, Tata Motors et Cred en tant que sponsors officiels.

Par la suite, les franchises IPL devraient enregistrer une hausse de 10 à 15% de leurs revenus cette année. Selon les estimations de l’industrie, les huit franchises ensemble ont totalisé Rs 450-500 crore l’année dernière en tant que revenus de parrainage. Parmi ceux-ci, des équipes de classe A telles que Chennai Super Kings (CSK), Mumbai Indians (MI), Royal Challengers Bangalore (RCB) et l’équipe en copropriété de Shah Rukh Khan, Kolkata Knight Riders (KKR), avaient ratissé n’importe où entre Rs 60- 75 crore l’année dernière. On estime que les équipes restantes ont gagné entre Rs 40 crore et Rs 50 crore. «Bien que nos revenus de sponsoring ne soient pas revenus aux niveaux pré-covid, nous avons assisté à une augmentation de 25 à 30% de nos revenus cette année et nous sommes comparativement dans un meilleur endroit par rapport à l’année dernière», Kasi Viswanathan, PDG de Chennai Super Kings (CSK), a déclaré.

Des sources révèlent que, selon les équipes, les marques ont payé n’importe où dans la fourchette de Rs 25 à 15 crore pour une fente à l’avant du maillot de l’équipe et Rs 7 à 13 crore, pour un espace derrière le maillot. Pendant ce temps, l’avant d’un casque a été vendu pour Rs 2-4 crore, tandis que la position d’épaule des maillots d’équipe a été vendue entre Rs 1,5 crore – Rs 3 crore, avec le bras principal allant du côté supérieur par opposition à non- bras de tête.

Fait intéressant, en raison du tournoi sans spectateurs, les franchises explorent des avenues numériques dans lesquelles elles vendent les actifs numériques des joueurs tels que des publications et des images d’archives, entre autres à des annonceurs. «Reconnaissant la nécessité de capitaliser sur le marketing de contenu numérique et la valorisation croissante des actifs de Delhi Capitals, nous avons intégré OctaFX, qui parrainera six adresses IP numériques sous l’égide de DCTV – DC All Access, DC on The Pitch, Capitals Unplugged, DC Specials , Salaam Dilli et FanCam. En dehors de cela, la marque aura accès aux acteurs de l’équipe pour développer sa communication clé et améliorer son engagement client », a expliqué Vinod Bisht, PDG par intérim de Delhi Capitals, sur le partenariat numérique. Des sources affirment que les accords numériques et de licence sont négociés entre 40 et 50 lakh par joueur.

Il est à noter que la BCCI partage 50% du chiffre d’affaires avec les franchises dans le cadre du pool central. Les franchises, à leur tour, reversent 20% de leurs revenus totaux à la BCCI à la fin du tournoi.

