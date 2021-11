Revenus de Remedy en baisse de 25 % alors que les ventes de Control ralentissent

La société finlandaise de jeux Remedy a fait état d’une baisse de 25,4% de ses revenus en glissement annuel.

La société a déclaré que pour les trois mois se terminant en septembre 2021, elle avait généré 7,4 millions d’euros (8,5 millions de dollars) de revenus, soit près des trois quarts du chiffre des 12 mois précédents en raison de la baisse des redevances de Control de 2019 et de la réduction des frais de développement de son lien. avec le Smilegate coréen. Le duo collabore sur CrossFire depuis un certain temps, bien que la signification de ces frais réduits ne soit pas claire.

Le bénéfice d’exploitation a également diminué à 290 000 € (331 900 $) pour la période, également en raison de la baisse des redevances de contrôle ; La marge bénéficiaire d’exploitation de Remedy a également connu une énorme baisse, passant de 34,7 pour cent à 3,9 pour cent.

Bien que cela puisse sembler une situation sombre, ce n’est qu’un plongeon par rapport à une période plutôt lucrative pour Remedy. Control lancé en août 2019 sur Epic Games Store ; l’année suivante, Remedy a lancé l’édition ultime de Control pour Steam, qui a rapporté des redevances élevées. En conséquence, la société a enregistré une performance financière record en 2020.

« Au cours du trimestre, nos activités ont progressé comme prévu et les perspectives pour l’année restent inchangées », a déclaré le PDG Tero Virtala (photo).

« Le chiffre d’affaires et la rentabilité fluctuent d’un trimestre à l’autre en fonction des lancements de jeux, des promotions et de l’étape du cycle de vie des différents projets de notre portefeuille de développement de jeux. Nous nous attendons à ce que cet impact diminue au fil du temps à mesure que notre modèle multi-projet progresse et que nous avons plus de sources de revenus et de bénéfices. »

À la fin de 2020, Control a décalé plus de deux millions d’exemplaires. Un titre dérivé multijoueur nommé Condor est également en préparation, 505 Games s’occupant des tâches de publication.

Remedy a également récemment attiré des investissements du géant chinois de la technologie Tencent.

