Revers de pandémie: l’OIT déclare que le taux de chômage en Inde est le plus élevé depuis 3 décennies en 2020

À l’échelle mondiale, le taux de chômage moyen était de 6,47 % en 2020, contre 5,37 % en 2019. En 1991, le taux de chômage mondial moyen était de 4,8 %.

Le taux de chômage de l’Inde – la part de la population active qui est sans travail mais disponible pour cela – a fortement augmenté pour atteindre 7,11% au cours de l’année pandémique 2020 pour atteindre le plus haut niveau depuis au moins trois décennies, selon la base de données ILOSTAT de l’Organisation internationale du Travail (OIT) . Pendant plus d’une décennie, le chômage en Inde a été plus aigu que chez ses voisins immédiats, alors que jusqu’en 2009, le Sri Lanka avait un taux plus élevé.

Bien que la méthodologie ne soit pas strictement comparable, selon les données du Center for Monitoring Indian Economy (CME) pour la période suivante, la deuxième vague de Covid semble avoir poussé le taux de chômage de l’Inde plus loin et l’année civile en cours pourrait éventuellement voir un taux encore plus élevé du chômage dans le pays. Le taux de chômage mensuel du pays, selon le CMIE, est passé de 6,62 % en janvier 2021 à 7,97 % en avril. Au milieu du confinement et des restrictions à la mobilité, le taux de chômage a atteint 14,5 % au cours de la semaine se terminant le 16 mai 2021 et a encore augmenté à 14,7 % pour la semaine se terminant le 23 mai, selon le CMIE.

Selon les données de l’enquête périodique sur la main-d’œuvre (PLFS) du gouvernement indien, le taux de chômage du pays était de 6,1% en 2017-18, un sommet en 45 ans. Bien que cela ait fait la une des journaux, le taux a chuté à 5,8 % en 2018-2019, mais a certainement atteint un niveau beaucoup plus élevé en 2020-2021. L’Office national de la statistique (INS) mène une PLFS depuis avril 2017 pour estimer les indicateurs clés de l’emploi et du chômage.

Selon la base de données de l’OIT, le taux de chômage en Inde a augmenté entre 2008 (5,36 %) et 2010 (5,65 %), puis a baissé entre 2013 (5,67 %) et 2019 (5,27 %). Il a ensuite fortement augmenté à 7,11% en 2020.

Le Sri Lanka avait le taux de chômage le plus élevé à 5,85 % en 2009 contre 5,61 % en Inde ; mais depuis lors, la nation insulaire s’est améliorée sur le paramètre le plus important du marché du travail qui évalue la capacité d’une économie à générer des emplois.

En 2020, le taux de chômage du Bangladesh était de 5,3%, 4,48% au Sri Lanka, 4,65% au Pakistan, 4,44% au Népal et 3,74% au Bhoutan, selon l’OIT.

“Par rapport aux États-Unis, au Royaume-Uni et à l’Allemagne, l’Inde avait un taux de chômage plus élevé que les trois autres entre 2015 et 2019, mais en 2020, les États-Unis avaient un taux de chômage plus élevé que l’Inde”, Centre d’analyse économique et de données (CEDA) a déclaré en analysant les données de l’OIT.

