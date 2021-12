Revers de TMC à Goa : cinq dirigeants, dont un ancien député provincial, ont démissionné, selon un parti essayant de créer une division communautaire pour gagner des voix

Lavoo Mamlatdar a également allégué que le TMC collectait des données personnelles sur des personnes au nom du déploiement d’un programme de protection sociale pour les femmes – le programme Griha Laxmi – s’il était élu au pouvoir.

Dans un revers majeur pour l’unité de Goa du Congrès de Trinamool quelques mois avant les élections législatives dans l’État, cinq de ses dirigeants, dont l’ancien député de Goa Lavoo Mamlatdar, ont démissionné aujourd’hui du parti. Mamlatdar a accusé le TMC d’être communautaire et d’essayer de créer une division entre hindous et chrétiens pour les votes. Il avait rejoint le parti il ​​y a trois mois et faisait partie des premiers dirigeants locaux à adhérer au parti.

Lavoo Mamlatdar a également allégué que le TMC collectait des données personnelles sur des personnes au nom du déploiement d’un programme de protection sociale pour les femmes – le programme Griha Laxmi – s’il était élu au pouvoir. « J’avais l’impression que TMC est un parti très laïc. Mais d’après tout ce que j’ai remarqué au cours des 15 à 20 derniers jours, j’ai appris que c’était pire que le BJP… Dans le cadre de leur alliance pré-vote, ils veulent que les votes chrétiens aillent au TMC et les votes hindous à le MGP… Le TMC est un parti communal, qui essaie de perturber le tissu laïc », a-t-il allégué.

La démission de Mamlatdar est intervenue quelques semaines après que le TMC se soit joint au Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP), dont il était député entre 2012 et 2017, et a été expulsé après avoir écrit à l’orateur affirmant qu’il était la seule autorité pour communiquer au nom de son parti.

La lettre de démission a été signée par Mamledar, Ram Mandrekar, Kishor Parwar, Komal Parwar et Sujay Mallik. La lettre disait: « Nous ne permettrons pas à l’AITC et à la société qui gère AITC Goa de briser le tissu laïc de l’État et nous le protégerons. »

Ils ont également affirmé qu’en s’alignant sur Ramkrishna alias Sudin Dhavalikar – chef du MGP et seul député du parti, TMC tentait de diviser les voix.

Hier, TMC avait annoncé que son programme Griha Laxmi couvrirait toutes les femmes et qu’elles recevraient 5 000 roupies chaque mois. La lettre disait en outre : « L’entreprise que vous avez embauchée pour votre campagne à Goa trompe les Goans et ils n’ont pas compris le pouls de Goa. Cela indique clairement qu’à Goa, le programme Griha Laxmi n’est rien d’autre qu’une collecte de données pour les élections par l’entreprise que vous avez embauchée car elle ne dispose d’aucune donnée sur le terrain. Le Congrès de Trinamool a confié à l’I-PAC de Prashant Kishor la responsabilité de diriger la campagne électorale du parti à Goa.

