Revers dramatique mais opportun pour Bitcoin et le marché de la cryptographie

Lors de la séance de ce 20 septembre, les principales crypto-monnaies du marché ont connu un revers dramatique, mais opportun aux yeux de ceux qui veulent le voir. Oui, Bitcoin, Ethereum, BNB et d’autres crypto-monnaies ont subi des pertes allant jusqu’à -10%. Cependant, malgré cette chute dramatique, l’attrait pour les gros achats chez les taureaux renaît.

Non seulement le marché des crypto-monnaies est tombé dans une tendance baissière, mais le marché boursier américain a également été liquidé hier. Fait lié à la crainte que l’effondrement du géant chinois de l’immobilier Evergrande ne nuise non seulement à la Chine, mais ait des implications plus larges pour d’autres marchés.

Le Bitcoin est tombé à 43 000 $, son plus bas niveau depuis le 7 août. Alors qu’Ethereum est tombé de plus de 10% sous les 3 000 $ US pour la première fois depuis début août.

La perte de valeur des crypto-monnaies intervient à un moment où certaines banques d’investissement ont augmenté leurs prévisions de crypto-monnaies dans les mois à venir.

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négocie à 42 500 $. Alors qu’Ethereum est évalué à 2 989 USD, une variation de -3,05% et -2,41% respectivement. Le sentiment baissier se poursuit et imprègne le reste du marché de la cryptographie. Ceci est démontré par notre outil en ligne de cryptographie interne.

El Salvador ‘achète l’automne’ et possède désormais 700 Bitcoins

El Salvador continue de donner de quoi parler. À tel point que la doublure argentée de la baisse des prix de la crypto-monnaie a été le président du pays, Nayib Bukele, “achetant la baisse”.

Nous venons d’acheter la trempette. 150 nouvelles pièces ! Le Salvador détient désormais 700 pièces. # Bitcoin🇸🇻 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 20 septembre 2021

Alors que le prix du BTC est tombé en dessous de 43 000 $ US lundi matin, Bukele a annoncé sur Twitter qu’El Salvador avait “acheté la baisse”. Ajout de 150 bitcoins aux avoirs du pays, au prix de plus de 6,75 millions de dollars au moment de la publication. Cela a porté la facture du gouvernement d’Amérique centrale à un total de 700 bitcoins.

Ce n’était pas la première fois que le pays profitait pleinement d’une baisse des prix. Puisqu’il avait également acheté la baisse le jour où BTC est devenu monnaie légale dans le pays et qu’une baisse soudaine l’a fait descendre en dessous de 43 000 $. Le Salvador disposait initialement de 400 Bitcoins au moment où il est devenu le premier pays à adopter officiellement Bitcoin comme monnaie nationale. En capitalisant sur deux baisses au cours des deux dernières semaines, il a effectivement augmenté ses avoirs à 700 tout en achetant à des prix inférieurs.

Un rapport révèle que «l’investissement diversifié» est la principale raison de choisir Bitcoin et les crypto-monnaies pour les Latino-Américains

Un récent rapport Blockchain Latam 2021 de Sherlock Communications a révélé des informations fascinantes sur l’adoption et la résilience de la crypto dans un certain nombre d’économies en plein essor.

Selon un rapport, Bitcoin était la crypto-monnaie la plus connue de la région. Ethereum et Litecoin sont arrivés respectivement deuxième et troisième. Après El Salvador, la Colombie comptait le plus grand nombre de guichets automatiques Bitcoin en Amérique latine, avec environ 50 emplacements.

De leur côté, les Brésiliens ont été les plus favorables à l’adoption du Bitcoin au Salvador. Et 48% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles souhaitaient que le Brésil adopte la même approche.

De plus, selon les données de Useful Tulips collectées à partir des échanges P2P Paxful et LocalBitcoins, le Venezuela était le premier pays d’Amérique latine pour les transferts d’argent.

Binance cessera de proposer des contrats à terme et des options crypto en Australie

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, continue de limiter ses services dans le cadre d’un examen réglementaire mondial en cours. Annonce de nouvelles restrictions en Australie.

Les utilisateurs existants de Binance en Australie auront 90 jours pour réduire et clôturer leurs positions sur des produits tels que les contrats à terme sur crypto-monnaie, les options et les jetons à effet de levier, a annoncé lundi la bourse.

PayPal lance une nouvelle application grand public pour les crypto-monnaies

Par une déclaration, PayPal a annoncé le lancement d’une nouvelle application qui vise à être une solution tout-en-un pour les besoins de paiement numérique des clients de l’entreprise.

Selon un communiqué publié mardi, la nouvelle application de PayPal permettra aux utilisateurs d’accéder à tous les produits financiers numériques de la société.

La nouvelle application couvre à la fois les cas d’utilisation de produits crypto-monnaie et non-crypto, avec un onglet portefeuille pour gérer les paiements en crypto-monnaie et les économies hautes performances.

