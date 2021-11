Revers du BJP dans l’Himachal, Kripal Singh Parmar quitte son poste de vice-président du BJP ; dit qu’il était négligé

Parmar a déclaré qu’au cours des quatre dernières années, il était continuellement ignoré au BJP et qu’il ne pouvait plus le supporter. Il a dit qu’il était un vrai travailleur du parti et qu’il a continué à travailler pour lui.

Le BJP a subi mardi un revers majeur dans l’Himachal Pradesh après la démission de son vice-président de l’unité d’État, Kripal Parmar, alléguant qu’il avait été négligé et harcelé au cours des derniers mois.

Il a publié sa lettre de démission adressée au président de l’État partie Suresh Kashyap sur Facebook. « Moi, Kripal Parmar, vice-président de l’Himachal BJP, j’envoie ma démission du poste du parti. Veuillez l’accepter. J’expliquerai la raison dans des lettres séparées », indique la lettre.

Parmar a déclaré qu’au cours des quatre dernières années, il était continuellement ignoré au BJP et qu’il ne pouvait plus le supporter. Il a dit qu’il était un vrai travailleur du parti et qu’il a continué à travailler pour lui.

La lettre précède la réunion du comité de travail de l’État du BJP.

Lors des scrutins récemment organisés dans l’Himachal Pradesh, le parti avait aligné Baldev Thakur à la place de Parmar au siège de l’assemblée de Fatehpur dans le district de Kangra. Il n’a pas contesté en tant qu’indépendant après que le ministre en chef Jai Ram Thakur l’a convaincu, mais il est resté à l’écart de la campagne.

Thakur a perdu le vote secondaire contre Bhawani Singh Pathania du Congrès par plus de 5 000 voix.

Parmar a déclaré que même lorsqu’on lui a refusé le billet pour le siège de Fatehpur, il est resté muet. Il a dit qu’il avait été humilié d’une manière ou d’une autre et a souligné qu’il ne pouvait plus supporter l’humiliation, c’est pourquoi il démissionnait de son poste.

Parmar est considéré comme très proche de l’ancien ministre en chef Prem Kumar Dhumal. Parmar a été membre du Rajya Sabha de 2002 à 2006 et est considéré comme l’un des plus grands dirigeants du BJP de Kangra. Il a également été vice-président de la State Transport Corporation. Le BJP et le ministre en chef n’ont pas encore répondu à sa démission.

