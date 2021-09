Revers pour DMRC: la Cour suprême confirme une sentence arbitrale de Rs 4 600 crore en faveur de Reliance Infra

in

Un banc dirigé par le juge LN Rao tout en maintenant la sentence arbitrale en faveur de DAMEPL, a annulé l’ordonnance du banc de la division de la Haute Cour de Delhi qui avait annulé la sentence arbitrale.

La Cour suprême a confirmé jeudi la sentence arbitrale de plus de Rs 4 600 crore en faveur de la société du groupe Anil Ambani, Delhi Airport Metro Express (DAMEPL), exécutoire contre Delhi Metro Rail Corporation (DMRC). Le DAMEPL fait partie de Reliance Infrastructure.

La sentence arbitrale a été rendue en 2017.

Un banc dirigé par le juge LN Rao tout en maintenant la sentence arbitrale en faveur de DAMEPL, a annulé l’ordonnance du banc de la division de la Haute Cour de Delhi qui avait annulé la sentence arbitrale. Le montant, qui dépasse actuellement Rs 4 600 crore, intérêts compris, aidera le groupe assiégé à rembourser ses dettes.

Peu de temps après le lancement d’un partenariat public-privé pour construire, exploiter et exploiter la ligne Airport Express le 25 août 2008, le pacte de DMRC et DAMEPL s’était effondré sur certains problèmes. Par la suite, DAMEPL s’est retiré de l’exploitation de la ligne de métro pour des raisons de sécurité.

Alors que DMRC exploite la ligne Airport Express depuis 2013, elle avait porté l’affaire en arbitrage. Le tribunal arbitral dans sa sentence de mai 2017 a accepté l’allégation de la DAMEPL selon laquelle l’exploitation de la ligne n’était pas viable en raison de défauts structurels du viaduc traversé par le train. Le prix a demandé à DMRC de payer près de 3 000 crores de roupies, ainsi que des intérêts.

DAMEPL avait opposé le CS à l’ordonnance du CH qui avait annulé la sentence arbitrale.

La Cour suprême avait auparavant interdit aux banques de déclarer les dettes de DAMEPL comme actifs non productifs jusqu’à nouvel ordre.

Saluant le jugement, l’avocat Mahesh Agarwal, représentant DAMEPL, a déclaré : « Le jugement historique règle la controverse et ordonne l’exécution de l’indemnité de résiliation, qui est payable à un concessionnaire pour compenser l’investissement réalisé par les entreprises privées. L’arrêt rassure également les banques/IF qui financent des projets d’infrastructure à grande échelle.

Par ailleurs, la CS a réaffirmé le principe de non-ingérence dans les sentences arbitrales.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.