Revers pour le Congrès à Manipur, le député de Tengnoupal Korungthang démissionne ; susceptible de rejoindre NPF

Le responsable du Congrès du Manipur, Bhakt Charan Das, a publié aujourd’hui l’ordre de retirer Korungthang du parti.

Dans un revers pour le Congrès dans le Manipur, lié aux élections, le député du parti et président de l’État D Korungthang a démissionné de l’Assemblée législative du Manipur hier. Korungthang, qui a présenté sa démission au président, devait démissionner du Congrès, le parti a agi en premier et a expulsé le législateur aujourd’hui.

Le responsable du Congrès du Manipur, Bhakt Charan Das, a publié aujourd’hui l’ordre de retirer Korungthang du parti. « Depuis plusieurs jours, nous recevons continuellement des rapports des membres du Congrès et des dirigeants de la circonscription de l’Assemblée de Tengnoupal sur vos activités anti-parti. Ces informations et nouvelles arrivent depuis un mois. L’AICC a reçu des preuves de votre implication dans des activités anti-parti. Par conséquent, nous sommes obligés de prendre un appel à ce sujet et de vous retirer davantage du poste de président de travail du Manipur PCC et de vous suspendre du parti du Congrès », lit-on dans la lettre signée par Das.

Selon les médias, Korungthang est susceptible de rejoindre le NPF.

Le siège de l’assemblée de Tengnoupal est un siège dominé par les tribus et est réservé aux tribus répertoriées. Le siège est parmi les 19 avec une présence tribale importante. Lors des élections de l’Assemblée de Manipur en 2017, le Congrès avait remporté neuf sièges, le BJP et le NPF quatre chacun et le NPP en avait remporté deux.

L’assemblée du Manipur compte 60 sièges. La NDA au pouvoir au Manipur est constituée du BJP, du Parti national du peuple (NPP) et du Front du peuple Naga (NPF). Alors que les partis sont en alliance, dans un passé récent, le NPP et le NPF ont laissé entendre qu’ils pourraient se présenter seuls aux élections l’année prochaine. Les élections de l’Assemblée du Manipur devraient avoir lieu vers le mois de mars de cette année.

