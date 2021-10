Rêves d’indépendance écossaise anéantis alors que Price avertit que le pari pétrolier n’est pas viable | Politique | Nouvelles

L’économiste d’origine grecque a suggéré que l’Écosse ne profiterait plus de la hausse du prix du pétrole comme elle le faisait autrefois. Le SNP a traditionnellement cité la présence de pétrole sur le territoire écossais comme l’un des principaux aspects de sa campagne pour l’indépendance de l’Écosse vis-à-vis de Londres. Mais Vicky Price a porté un coup sévère à la stratégie, déclarant à GB News : « Longs sont les jours où l’Ecosse a nécessairement bénéficié de la hausse des prix du pétrole.

« Maintenant, ils font partie intégrante du tableau global et ils sont touchés comme tout le monde.

« Mais oui, dans des secteurs particuliers, moins touchés en raison de la façon dont leur économie est structurée. »

L’Écosse a connu moins de perturbations de ses stocks de pétrole alors que l’Angleterre et le Pays de Galles sont tombés dans le chaos le mois dernier en raison des inquiétudes concernant une pénurie potentielle de carburant.

Nicola Sturgeon a été prévenue que toute dépendance vis-à-vis des gisements de pétrole écossais pour promouvoir son message d’indépendance serait faible en raison de l’évolution du statut de l’industrie.

Plus tôt cette année, le Lord Provost d’Aberdeen, Barney Crockett, a déclaré : « La prise d’impôt sur l’industrie pétrolière sera certainement réduite à néant et vous savez que c’est un fait absolu.

« Une grande partie de la discussion la dernière fois concernait la façon dont nous pourrions dépenser l’argent des impôts et du pétrole.

« Mais il n’y aura pas cet argent du pétrole mais aussi quel est le niveau [nationalists] va essayer d’augmenter la taxe pour essayer de payer pour [independence].

« Pour être honnête, la plus grande anxiété d’Aberdeen serait la deuxième [argument]. »

