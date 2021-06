Rêvez grand à Paris

06/06/2021 à 22:53 CEST

Jaume Pujol-Galceran

“Pourquoi pas, continuer à rêver? J’ai toujours aimé rêver grand”, a déclaré Paula Badosa avec un sourire jusqu’aux oreilles, après avoir atteint les quarts de finale d’un Grand Chelem pour la première fois de sa vie après avoir battu la Tchèque Marketa Vondrousova 6-4, 3-6 et 6-2.

Il fera également ses débuts dans ce tour parmi les huit premiers, Alexandre Davidovitch, que quelques heures plus tard, dans le même Suzanne Lenglen a embrassé le sol de la piste après avoir éliminé l’Argentin Federico Delbonis par 6-4, 6-4 et 4-6 et 6-4.

Badosa a atteint son but après 1 heure et 50 minutes, d’un match marqué par la tension et les nerfs. La joueuse de tennis catalane a réaffirmé, avant la finaliste du tournoi en 2019, qu’elle avait atteint Roland-Garros au meilleur moment avec 17 victoires sur le gravel tour (2 défaites), dans une saison au cours de laquelle elle a bondi à la 35e place du mondial, avec une demi-finale au Masters 1000 à Madrid et un premier titre à Belgrade.

Des résultats qui permettent les plus hautes aspirations dans un tournoi féminin très ouvert après l’abandon sur blessure de la numéro 1, Asleigh Barty ; le retrait de Naomi Osaka pour cause de santé mentale, qui était du côté de la peinture de Badosa ; l’absence sur blessure de Simona Halep et hier l’élimination de Serena Williams face à la joueuse de tennis kazakh Elina Rybakina (6-3, 7-5).

ILLUSION, MAIS PAS A PAS

Badosa fait partie des derniers prétendants au titre et sourit fièrement lorsqu’on l’interroge sur ses sentiments. “J’essaie d’aller au jour le jour, point par point, comme dans les matches. Faire tout très simple et concentré sur le plaisir de la route.”

Sa prochaine rivale demain, la Slovène Tamara Zidansek (85 mondiale), atteint également pour la première fois les quarts de finale d’un Grand Chelem après avoir éliminé la Roumaine Sorana Cirstea (7-6, 6-1) et après avoir surpris en premier tour la Canadienne. Bianca Andreescu (Mondial 6. “Nous nous connaissons depuis les années juniors. Ce sera un match difficile, mais je vais me préparer à être au sommet”, a déclaré Badosa qui, pour l’instant, est déjà le huitième joueur de tennis espagnol. pour atteindre les huitièmes de finale dans l’histoire du tournoi depuis la légendaire Lily Álvarez, Arantxa Sánchez (champion en 1989, 1994 et 1998), Conchita Martínez, Virginia Ruano, Marta Marrero, Carla Suárez et Garbiñe Muguruza (champion en 2016).

PROFITEZ AU MAXIMUM

Il est également prêt à saisir son opportunité et « apprécier d’être dans un Roland Garros & rdquor ; salles, Davidovich. Le joueur de tennis de 21 ans originaire de Malaga a mis près de trois heures pour atteindre son objectif dans un match « de tension maximale & rdquor; pour ce qui était en jeu et après deux avant cinq sets. “Maintenant, je veux me reposer, mais je sens que j’ai fait du mérite toute l’année pour être où je suis et je continuerai à faire de mon mieux pour être en demi-finale & rdquor;, où il affrontera le vainqueur du duel entre Alexandre Zverev et Kei Nishikori.

Pablo Carreño n’a pas pu faire le plein qui est tombé aux mains de Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-2 et 7-5). Au tour de Nadal.

EXAMEN D’ITALIEN POUR NADAL

Aujourd’hui, ce sera au tour de Rafael Nadal, qui affrontera l’italien Jannik Sinner (19 dans le monde). Le champion à 13 reprises se sent prêt et prêt. « Les anciens combattants connaissent notre plafond, mais les jeunes sont toujours en pleine croissance et peuvent avoir une journée spéciale & rdquor ;, a-t-il estimé avec prudence avant le rendez-vous (pas avant 16h00, Eurosport.). Avant le majorquin aussi Novak Djokovic aura un examen contre un autre talent de la « nouvelle génération » italienne comme Lorenzo Musetti qui, avec Matteo Berretini, ont réussi pour la première fois de l’ère Open (1968) à placer trois Italiens en huitièmes de finale.