Review: AirPods Max est devenu pour moi aussi important pour la musique que l’iPod dans les années 2000

Les AirPods Max n’étaient pas un achat instantané pour moi lorsqu’ils sont apparus en ligne en décembre dernier, mais je me suis persuadé de leur donner une chance lorsqu’ils sont arrivés dans les magasins une semaine plus tard. Huit mois plus tard, je ne peux m’empêcher de les recommander à tous ceux qui peuvent supporter le prix de 549 $ (ou trouver une offre).

Ma validation de l’achat a été fortement pondérée par mon rôle d’écrivain et d’hôte de podcast pour ., mais c’est mon appréciation de la musique qui m’a convaincu de fermer les yeux et de cliquer sur le bouton d’achat.

Il y a tellement de meilleures façons de dépenser 589 $ (après taxes) que pour une seule paire d’écouteurs. Posséder et aimer déjà des AirPods Pro m’a vraiment fait douter de l’achat. Les stocks étaient encore très limités en février, je les ai donc déchargés au prix coûtant avant un déménagement coûteux.

Mais comme le dit le proverbe : si vous aimez quelque chose, libérez-le ; s’il revient, il est à vous. J’ai vraiment raté le son de la musique sur les AirPods Max par rapport aux AirPods Pro. Six semaines plus tard, j’ai à nouveau fermé les yeux et remplacé mes AirPods Max par une nouvelle paire. Je pense que je les utilise au moins une heure par jour depuis l’achat de cet ensemble.

L’expérience de chacun varie, mais celle-ci est la mienne. Les AirPods Max me semblent aussi importants que l’iPod dans les années 2000. Les écouteurs AirPods Pro sont ma solution de prédilection dans de nombreuses situations où le port d’un casque ne serait pas approprié ou possible, mais AirPods Max soulève le plafond pour moi de la façon dont l’audio devrait sonner. Prenez en compte la sauce Apple pour créer une expérience utilisateur pratique (sans fil, connexion solide, nouvelles fonctionnalités via le logiciel), et je suis totalement vendu ces jours-ci.

J’ai 30 ans et je compte, mais je me souviens très bien d’avoir distingué différentes pistes d’instruments dans la musique pour la première fois quand j’avais 15 ans. Je pouvais écouter une chanson cinq fois et me concentrer sur une piste différente à chaque fois. C’est aussi lorsque j’ai réalisé que la guitare basse est aussi importante dans la musique rock que les guitares solo et rythmique.

Les AirPods Max recréent cette expérience pour moi à nouveau. Je me suis tellement habitué à la qualité de la variété d’écouteurs blancs d’Apple que les AirPods Max me font réaliser qu’il y a des morceaux dans des chansons que je n’ai pas repris auparavant. Plus récemment, j’ai revisité des chansons de la fin des années 2000 et repris des chœurs et d’autres morceaux qui n’étaient pas aussi distincts auparavant. Cette expérience est ce qui fait que les AirPods Max en valent la peine, même s’ils sont si chers. « Vous n’avez qu’à acheter une fois », je ne cesse de me dire…

La musique n’est pas la seule expérience spéciale créée pour moi avec les AirPods Max. Regarder un film ou une émission télévisée sur Apple TV ou iPad Pro avec AirPods Max est une expérience fantastique. J’ai un système audio Dolby Atmos, mais assez souvent, il est plus immersif de regarder un film avec AirPods Max lorsque je regarde seul. Les fonctions de suppression du bruit et de transparence sont également très efficaces pour garder la tête haute tout en étant monoparentale avec mes enfants de 4 et 8 ans.

Le prix de 550 $ est toujours le plus gros obstacle à surmonter avec les AirPods Max à ce stade, mais je suis au-delà du point de voir la valeur de l’achat pour moi. Les critiques au lancement comme le manque de charge sans fil ou un port USB-C disparaissent une fois que vous avez trouvé votre rythme de charge (surtout si c’est quotidien).

La situation étrange de l’affaire a été résolue par le biais du micrologiciel, et en réalité, le mien vit juste dans le haut de mon placard. Mes AirPods Max ont leur propre poche dans mon sac à dos pour plus de sécurité.

Je ne suis que légèrement vexé qu’il n’y ait pas de compatibilité avec la qualité audio sans perte haute résolution d’Apple Music, mais c’est quand même la nature des écouteurs sans fil. J’économise encore en explorant le monde des DAC et des casques de référence pour une autre fois.

Si vous êtes sur la clôture des AirPods Max mais que vous pourriez imaginer un cas d’utilisation similaire au mien, je vous recommande fortement de fermer les yeux et d’appuyer également sur le bouton d’achat.

