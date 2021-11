Review: Beats Fit Pro surpasse les AirPods 3 avec ANC, couleurs, plus

Les Beats Fit Pro sont désormais officiels, marquant la dernière extension de la gamme Beats, qui devient de plus en plus polyvalente et de plus en plus impressionnante. Les Beats Fit Pro font suite à l’introduction des Beats Studio Buds au cours de l’été et à l’annonce par Apple des AirPods 3 le mois dernier.

Alors, comment le nouveau Beats Fit Pro se compare-t-il aux Beats Studio Buds, AirPods 3 et plus encore ? Rendez-vous ci-dessous pour notre examen complet.

Conception compacte et sécurisée

Comme je l’ai détaillé dans notre couverture d’annonce, le Beats Fit Pro présente une nouvelle conception intelligente d’extrémité d’aile où les écouteurs vont non seulement dans l’oreille, mais il y a un crochet supplémentaire pour sécuriser davantage l’ajustement. Il s’agit essentiellement d’une version plus compacte de la conception Powerbeats Pro, qui utilise un crochet auriculaire pour un ajustement sûr.

Dans mon temps avec le Beats Fit Pro, j’ai trouvé que l’ajustement et le design étaient incroyablement sûrs dans mon oreille et assez confortables. La conception de l’extrémité de l’aile peut prendre un certain temps pour s’y habituer, en particulier lorsqu’elle est associée à la nécessité de trouver le bon ajustement intra-auriculaire. Une fois que vous avez trouvé cet ajustement parfait, cependant, la combinaison de l’extrémité de l’aile et de la conception intra-auriculaire fait du Beats Fit Pro les écouteurs véritablement sans fil les plus sûrs que j’ai jamais utilisés. Vous n’avez pas à vous soucier de ces chutes de vos oreilles, même lorsque vous vous entraînez.

Mais alors que la conception intra-auriculaire combinée au bout de l’aile rend le Beats Fit Pro, cela peut entraîner un certain inconfort lors d’une utilisation à long terme. Je n’ai ressenti aucune gêne lorsque j’ai porté le Beats Fit Pro pendant environ 1 à 2 heures pour m’entraîner, mais les utiliser pendant plus de 4 heures assis à un bureau a entraîné un certain inconfort au niveau des oreilles. Ce qu’il est important de garder à l’esprit, cependant, c’est que je ne pense pas qu’il y ait d’écouteurs intra-auriculaires qui ne deviennent pas légèrement inconfortables pendant de longues périodes d’utilisation.

Une autre chose qui mérite d’être soulignée est que Beats a utilisé une astuce logicielle pour faciliter la recherche de l’ajustement «parfait». Semblable à AirPods Pro, lorsque Beats Fit Pro est connecté à votre iPhone ou iPad, vous pouvez trouver le « Test d’ajustement de l’embout d’oreille » dans l’application Paramètres. Apple et Beats disent que ce test « testera l’ajustement de vos embouts auriculaires » pour vous assurer d’obtenir la « meilleure acoustique parfaite ». Essentiellement, l’objectif est de s’assurer que les embouts créent une étanchéité complète lorsqu’ils sont placés dans vos oreilles.

Le test d’ajustement des embouts auriculaires est utile bien qu’un peu fantaisiste. Les résultats peuvent parfois être incohérents, mais c’est une bonne option à avoir si vous avez du mal à trouver l’ajustement parfait pour vos oreilles.

La puce H1 d’Apple

Lorsque j’ai examiné les Beats Studio Buds plus tôt cette année, j’ai remarqué que leur plus gros problème était l’absence d’une puce Apple H1 (ou même W1 de génération précédente). Cela signifie que vous avez manqué des fonctionnalités telles que le partage audio et l’audio spatial.

Beats Fit Pro, d’autre part, intègre la dernière puce H1 d’Apple avec la prise en charge de toutes les fonctionnalités que nous attendons : commutation automatique d’appareil, audio spatial avec suivi dynamique de la tête, suppression active du bruit, mode transparence, Hey Siri, Find Mon intégration, le partage iCloud et le test d’ajustement des embouts auriculaires susmentionné.

La puce H1 d’Apple continue d’exceller en matière de connectivité transparente pour iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch. Certaines fonctionnalités, en particulier la commutation automatique des appareils, ont leurs bizarreries, mais après avoir comparé les Beats Studio Buds et Beats Fit Pro, il est clair que la puce H1 d’Apple fournit en effet une couche supplémentaire de «magie» pour un couplage et une connectivité rapides.

Et si vous vous posez des questions sur Android, la dernière version de l’application Beats pour Android prend en charge toutes ces fonctionnalités, à l’exception du partage iCloud, de la commutation automatique, du partage audio, de l’audio spatial, de Hey Siri et de Find My.

Qualité sonore

Comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas un expert en matière de qualité sonore, mais je trouve généralement que la plupart des écouteurs Apple alimentés par H1 ont une qualité sonore similaire et respectable. Voici ce que Beats a à dire sur la qualité sonore de Beats Fit Pro :

Beats Fit Pro déploie un tout nouveau transducteur personnalisé pour offrir un son robuste dans un format minuscule, tandis qu’un système de ventilation innovant minimise la distorsion des aigus à travers le diaphragme flexible. La nouvelle architecture acoustique de Beats Fit Pro combinée au réglage signature de Beats offre une plage dynamique et une clarté impressionnantes sur toute la courbe de fréquence pour une expérience d’écoute émotive, puissante et équilibrée. Avec trois modes d’écoute, vous contrôlez totalement votre expérience sonore. Lors de l’utilisation de la suppression active du bruit (ANC), les microphones orientés vers l’extérieur et vers l’intérieur fonctionnent ensemble pour limiter les sons environnementaux indésirables avec un anti-bruit ciblé, même lorsque les sons autour de vous changent. L’ANC de Beats Fit Pro s’adapte en permanence en temps réel, jusqu’à 200 fois par seconde, pour tenir compte des variations d’ajustement et de mouvement. Lorsque l’ANC et la transparence sont désactivés, l’égaliseur adaptatif est activé. Alimenté par l’audio informatique d’Apple, le microphone orienté vers l’intérieur de chaque oreillette écoute le son que vous entendez et ajuste automatiquement les basses et moyennes fréquences à la forme de votre oreille pour une qualité sonore supérieure et une expérience d’écoute cohérente.

Beats Fit Pro offre la scène sonore emblématique de Beats, similaire à Powerbeats Pro. Ils sont légèrement plus lourds dans les basses que les AirPods et les AirPods Pro, ce qui est une différence que j’ai tendance à préférer. Je classerais Beats Fit Pro un cran en dessous des AirPods Pro en termes de qualité sonore, mais en ligne avec les AirPods 3.

La vraie puissance réside dans la polyvalence entre la suppression active du bruit et le mode Transparence. Le premier est là lorsque vous souhaitez bloquer le bruit autour de vous, et le second est là lorsque vous souhaitez laisser entrer plus de son autour de vous.

Comme je l’ai déjà dit, j’ai tendance à préférer le mode Transparence à la suppression active du bruit dans la plupart des situations, en particulier à l’extérieur ou au gymnase. J’aime le fait que le choix soit là pour choisir entre les deux options, ce qui ne peut pas être dit pour les nouveaux AirPods 3.

Vie de la batterie

Beats Fit Pro offre jusqu’à 6 heures d’écoute lorsque vous utilisez le mode Suppression active du bruit ou Transparence. Avec seulement Adaptive EQ activé, le nombre passe à 7 heures. Le boîtier de charge ajoute 21 heures supplémentaires d’autonomie.

Lors de mes tests, le Beats Fit Pro a facilement répondu à ces revendications de durée de vie de la batterie. Comme toujours, il est important de se rappeler que de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur la durée de vie de la batterie des écouteurs, y compris le volume de l’audio que vous écoutez. Les utiliser pour les appels téléphoniques épuisera également la batterie plus rapidement que simplement écouter de la musique.

Je continuerai à réitérer ma conviction que Beats devrait ajouter une recharge sans fil à ses étuis pour écouteurs. Mais cela étant dit, il est agréable que l’étui de chargement Beats Fit Pro soit doté d’un port USB-C pour la connectivité, par opposition à Lightning.

Les contrôles

Tout comme avec les Beats Studio Buds, Beats a trouvé un moyen astucieux de transformer le dessus de chaque bourgeon en boutons physiques pour le contrôle de la lecture. Voici les détails sur la façon dont cela fonctionne :

Appuyez une fois pour lire, mettre en pause ou répondre à un appel téléphonique Appuyez deux fois pour avancer Appuyez trois fois pour revenir en arrière Appuyez longuement pour basculer entre ANC ON (par défaut), Mode Transparence et ANC OFF

Ces commandes sont également entièrement personnalisables via l’application Paramètres. Par exemple, une pression prolongée sur l’écouteur droit peut basculer entre le mode ANC et le mode Transparence, tandis qu’une pression prolongée sur l’écouteur gauche peut activer Siri. Mais encore une fois, il existe également un support pour « Hey Siri », donc les contrôles physiques pour accéder à l’assistant vocal ne sont pas nécessairement nécessaires.

Je préfère toujours les contrôles physiques aux boutons capacitifs, je suis donc heureux que Beats ait pu trouver un moyen d’ajouter des boutons physiques au Beats Fit Pro tout en conservant le facteur de forme compact.

Qui devrait acheter Beats Fit Pro ?

Les nouveaux Beats Fit Pro rejoignent une gamme de plus en plus diversifiée d’écouteurs véritablement sans fil d’Apple et de Beats. Pour moi, les Beats Fit Pro brillent vraiment en raison de leur ajustement polyvalent et sûr combiné à la puce H1 d’Apple, à la suppression active du bruit et à la transparence. La puce H1 fait de Beats Fit Pro une option plus convaincante que Beats Studio Buds pour ceux qui sont au plus profond de l’écosystème Apple.

Le facteur de forme plus compact donne également à Beats Fit Pro une longueur d’avance instantanée par rapport au Powerbeats Pro. Non seulement les Powerbeats Pro eux-mêmes sont plus grands, mais le boîtier de charge est également plus grand.

L’une des comparaisons les plus courantes sera certainement entre Beats Fit Pro et les nouveaux AirPods 3. Ils ont un prix similaire, avec AirPods 3 à 179 $ et Beats Fit Pro à 199 $, et ce sont les dernières offres d’Apple et de Beats. Si vous essayez de choisir entre AirPods 3 et Beats Fit Pro, la chose la plus importante à considérer est ce que vous recherchez en termes de design et d’ajustement.

Beats Fit Pro présente un design plus sûr et plus orienté vers l’entraînement, mais tout le monde ne trouvera pas l’ajustement intra-auriculaire confortable. Les AirPods 3, quant à eux, sont dotés de la coupe «universelle» d’Apple qui repose sur le bord intérieur de votre oreille. C’est purement à vos préférences personnelles de décider lequel de ces deux ajustements vous convient le mieux, mais du point de vue de la qualité sonore et de la technologie, Beats Fit Pro a l’avantage grâce à la prise en charge de la suppression active du bruit et du mode Transparence, qui sont tous deux manquants. à partir des AirPod 3.

Aussi : Beats continue d’être la meilleure option (lire : uniquement) si vous voulez des écouteurs sans fil avec la puce H1 d’Apple disponible dans une couleur autre que le blanc. Beats Fit Pro est disponible en quatre couleurs : Stone Purple, Sage Grey, White et Black.

Vous pouvez commander Beats Fit Pro aujourd’hui sur l’Apple Store Online pour 199,99 $ aux États-Unis, les premières commandes étant expédiées le 5 novembre. Beats dit que Beats Fit Pro sera disponible en Chine à partir de début décembre et dans d’autres régions à partir de 2022. .

En fin de compte, Beats Fit Pro est une option incroyablement convaincante grâce à son excellente qualité sonore et à son design, sa compatibilité polyvalente avec les appareils Apple et Android et son prix inférieur à 200 $. Entre cette version de Beats Fit Pro, les Beats Studio Buds abordables et plus encore, il semble clair que Beats tourne à plein régime en ce moment et prospère au sein d’Apple.

Que pensez-vous de la gamme actuelle d’accessoires audio proposée par Apple et Beats ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

